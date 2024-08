Tragedia sul Cervino: morti due alpinisti

I due sarebbero precipitati per oltre 1000 metri sul versante svizzero della montagna. I corpi sono stati individuati da un elicottero e successivamente ricoverati

Tragedia sul versante svizzero del Cervino, dove due alpinisti sono morti a seguito di una rovinosa caduta durante l’ascensione. Secondo quanto riferito, i due sarebbero precipitati per oltre mille metri. Il numero complessivo delle vittime per incidenti in montagna continua a crescere.

Cervino, morti due alpinisti

Due alpinisti sono morti dopo una caduta di oltre 1.000 metri sul Cervino. È avvenuto questa mattina sul versante elvetico della montagna. Le vittime – non ancora identificate – erano partite dal rifugio Hörnli a Zermatt, in Svizzera. Non essendo rientrati a valle, è scattato l’allarme. Air Zermatt ha quindi effettuato un volo di ricognizione ed ha individuato gli scalatori privi di vita sulla parete nord del Cervino. I corpi sono quindi stati recuperati dalla polizia cantonale.

Fonte: Ansa