Sicurezza in montagna: le regole degli esperti

Sì alle vacanze ma con una certa parsimonia. Una prudenza dettata, forse, dall’impatto ancora fresco della pandemia e della crisi economica che ha portato con sé. Fatto sta che, dati alla mano, gli italiani hanno deciso per la maggior parte di non rinunciare al periodo di relax estivo. Esattamente, il 41,3% dei connazionali le ferie ha deciso di concedersele, a patto di farlo con un’oculatezza resa tuttavia difficile dal momento storico di rincari galoppanti. In sostanza, se è vero che il Covid ha intaccato – e non poco – la capacità di risparmio degli italiani, andando a sollecitare le riserve di capitale accantonate a scopo cautelativo, l’onda lunga del periodo pandemico non sembra scoraggiare del tutto chi, nel corso di un anno, ha accumulato una buona dose di stress e stanchezza dovuta alla propria attività lavorativa. Attività che, va ricordato, durante e dopo la pandemia hanno subito dei rinnovamenti nel come e nel quanto, rendendo le vacanze estive desiderate, seppure per molti proibitive.

Montagna, meta che piace

Sul dove andare, poi, gli italiani sembrano avere pochi dubbi. Il mare è la meta prediletta, quasi un default rispetto alle abitudini storiche. Una sorta di catalizzatore il mare, buono per grandi e bambini, attrezzata meta vacanziera e, nondimeno, caratterizzato dalla non scontata dote di offrire un parterre di occasioni che permette, per quanto possibile, di valutare più opzioni e, magari, trovare un’opportunità di risparmio. Eppure, come da costante, negli ultimi anni, anche la montagna gioca un suo ruolo nel determinare percentuali e statistiche varie. Basti pensare che, ormai al giro di boa, le stime degli arrivi in montagna per il periodo di vacanza riguardano ben 73 milioni di italiani, intenzionati a trascorrere (o che hanno già trascorso) lì il proprio periodo di relax. Il che, del resto, è un’idea tutt’altro che sbagliata: spazi più ampi, quiete, minor stress logistico, aria migliore e possibilità di una vacanza attiva, fatta di escursioni, visite o passeggiata nella natura. Un’attrattiva decisamente interessante, che muove un fatturato da 5 miliardi e mezzo (secondo l’analisi di Jfc).

Più turisti

Cime elevate o modeste, Alpi o Appennini, il luogo è piuttosto relativo. Anzi, lo stimolo dato al turismo di prossimità nell’immediato post-pandemia ha rafforzato il ruolo delle località montane dell’Italia centrale, quelle più “remote” e meno attrezzate, in un certo senso, ma comunque più vicine e adibite alla permanenza di un numero più limitato di turisti. In generale, comunque, il turismo in montagna ha subito una spinta considerevole, portando gli arrivi nelle località di riferimento al + 1,7% rispetto allo scorso anno. Merito di una considerazione sempre più alta che i turisti hanno delle mete montane, considerate una sorta di rifugio contro le costrizioni della quotidianità e, in generale, luogo dove rigenerarsi e rilassarsi a dovere, mantenendo al contempo una buona forma fisica. Allo stesso modo, gli italiani vedono nella montagna un’occasione quasi unica per non essere soggetti ai meccanismi del quotidiano, in primis l’uso giornaliero dell’auto. E questo, unito a un leggero aumento della capacità di spesa (13,8%) generale, apre un buon ventaglio di opportunità.

Incidenti in montagna

È chiaro, tuttavia, come la fruibilità della montagna possa variare a seconda degli obiettivi che ci si pone. C’è chi vede nei luoghi montani una destinazione di totale riposo e chi, invece, quasi una sfida con sé stesso. La volontà, magari, di concedersi qualche esperienza fuori dall’ordinario, porta spesso ad alzare l’asticella di rischio, specie se, di tali posti, non si fosse pratici. Anche in questo senso, i numeri parlano chiaro: il Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha registrato, nel 2022, 504 vittime di incidenti in montagna, aumentate del 13,5% rispetto all’anno precedente. Sinistri collegati alle più svariate attività, dalla semplice escursione alla passeggiata in mountain bike, fino ad alcune più “estreme”, come l’arrampicata.

Per le tue escursioni in montagna, scegli itinerari in funzione delle tue capacità fisiche e tecniche, documentandoti sulla zona da visitare e dotandoti di adeguata carta topografica. Se cammini in gruppo prevedi tempi di percorrenza in relazione agli escursionisti più lenti.

Provvedi ad un abbigliamento ed equipaggiamento consono all’impegno e alla lunghezza dell’escursione e porta nello zaino l’occorrente per eventuali situazioni di emergenza, assieme ad una minima dotazione di pronto soccorso.

Di preferenza non intraprendere da solo un’escursione in montagna e in ogni caso lascia detto a qualcuno l’itinerario che prevedi di percorrere, riavvisando del tuo ritorno.

Informati sulle previsioni meteo e osserva costantemente lo sviluppo del tempo.

Nel dubbio torna indietro. A volte è meglio rinunciare che arrischiare l’insidia del maltempo o voler superare difficoltà di grado superiore alle proprie forze, capacità, attrezzature. Studia preventivamente itinerari alternativi di rientro.

Riporta a valle i tuoi rifiuti. Rispetta la flora e la fauna. Evita di uscire inutilmente dal sentiero e di fare scorciatoie. Rispetta le culture e le tradizioni locali ricordandoti che sei ospite delle genti di montagna.

Parte 1 – ESCURSIONISMO: NOTE MEDICHE E FISIOLOGICHE

Di seguito, vogliamo esporre alcune brevi note sui principali aspetti medici e fisiologici relativi all’attività escursionistica in montagna, tratte e rielaborate da varie pubblicazioni della Commissione centrale medica del CAI.

ATTENZIONE AI RAGGI SOLARI!

Tutti sanno che in montagna ci si abbronza di più, ma proprio per questo l’esposizione ai raggi solari ad alta quota richiede ben precise precauzioni, in particolare con riferimento ai raggi ultravioletti (UV), in modo da evitare dolorose scottature e vere patologie (indotte o aggravate), quali alcune fotodermatiti, l’orticaria solare o gli epiteliomi multipli cutanei.

Fattori di rischio

Salendo di quota, l’intensità dei raggi ultravioletti aumenta del 10 per cento ogni mille metri di dislivello. A 3000 metri di quota l’intensità è quindi superiore di ben il 30 per cento rispetto al livello del mare.

Il periodo della giornata più a rischio, nel quale limitare se possibile l’esposizione al sole, va dalle 11 alle 15. I mesi più a rischio sono invece giugno e luglio. La neve riflette quasi totalmente i raggi ultravioletti, per cui trovandosi su terreno innevato si è esposti a una quantità pressoché doppia di raggi ultravioletti.

Molti profumi, lozioni, dopobarba e prodotti antiacne, specie se contenenti bergamotto, possono rendere l’organismo più sensibile all’azione dei raggi ultravioletti, come pure alcuni farmaci, in particolare antibiotici e diuretici.

Prevenzione

Soprattutto in alta quota, è indispensabile proteggere il corpo con cappelli, occhiali e vestiti adeguati (attenzione quindi ai pantaloncini corti e alle canottiere). Per quanto riguarda i prodotti solari, è bene tenere presente alcune considerazioni:

preferire creme solari con Fattore Protettivo (FP) superiore a 20 per i raggi UVB, tenendo conto che in condizioni di utilizzo reali tale fattore di fatto può anche dimezzarsi;

preferire prodotti che proteggono da tutti i tipi di raggi ultravioletti (UVB e UVA) e anche dai raggi infrarossi (IR);

durante un’intensa attività fisica al sole, applicare la crema solare almeno ogni due ore, anche se è dichiarata “resistente all’acqua”. La loro resistenza al sudore è infatti limitata;

diffidare dei “prodotti abbronzanti”: una crema non può contemporaneamente essere abbronzante e protettiva;

infine, un’esposizione prolungata è molto più pericolosa di esposizioni brevi e frequenti.