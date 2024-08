Raffica di missili sul nord di Israele

Pioggia di missili sul nord di Israele, mentre i soldati israeliani sono i stato di massima allerta. Gli Houthi minacciano una “risposta militare”. Cancellata per il rischio attacchi la manifestazione antigovernativa prevista per sabato a Tel Aviv.

Raffica di missili

Il movimento libanese Hezbollah ha annunciato di avere lanciato “decine” di missili sul nord di Israele. Da parte israeliana, il portavoce dell’Idf, le forze armate dello Stato ebraico, ha reso noto che cinque missili sono stati lanciati dal Libano sulla Galilea e che due di questi sono stati intercettati. Lo riporta Ynet.

Massima allerta

Il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari ha dichiarato che l’esercito è “in stato di massima allerta”. Nessuna modifica alle linee guida civili, ma “siate vigili”.

Risposta Houthi

Gli Houthi dello Yemen promettono una “risposta militare” alla “pericolosa escalation” provocata da Israele.

Manifestazione cancellata

Gli organizzatori della consueta manifestazione contro il governo Netanyahu del sabato sera in via Kaplan a Tel Aviv hanno annullato la dimostrazione “in considerazione dell’incertezza sulla situazione della sicurezza” e in vista dei preparativi di Israele per una risposta iraniana all’eliminazione di Ismail Haniyeh a Teheran. L’organizzazione ha chiarito che si tratta di una “cancellazione una tantum”: “Non abbiamo ricevuto istruzioni, riprenderemo l’attività quando la situazione lo consentirà”, hanno detto.

Fonte Ansa