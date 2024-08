Forte scossa di terremoto in Calabria

Magnitudo di 5.0 a Pietrapaola, in provincia di Cosenza. Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta la regione

Trema la terra in Calabria. Una forte scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Cosenza, a Pietrapaola, ma è stata distintamente avvertita in tutta la regione. Il magnitudo sarebbe di 5.0.

Terremoto in Calabria

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita stasera in Calabria. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo sarebbe stata di 5.0. L’epicentro è stato individuato a Pietrapaola, ad una profondità di 21 chilometri, nel cosentino, ma la scossa è stata chiaramente avvertita anche a Catanzaro.

(In aggiornamento)

Fonte: Ansa