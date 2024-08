Paralimpiadi, tris di medaglie nel nuoto

Ancora soddisfazioni per l’Italia del nuoto. Alle Paralimpiadi di Parigi, Stefano Raimondi centra l’oro nei 100 rana SB9, mentre Monica Boggioni e Carlotta Gilli si regalano il bronzo, rispettivamente, nei 100 stile S5 e nei 100 dorso S13. Per la prima è la seconda medaglia, dopo un altro bronzo nei 200 stile.

Paralimpiadi, trionfo di Raimondi

Stefano Raimondi ha vinto l’oro nei 100 rana SB9 alle Paralimpiadi di Parigi. L’italiano ha guidato per l’intera gara, chiudendo con un largo vantaggio la prima vasca e tenendo poi nella seconda. Sesto posto per l’altro italiano in gara, Riccardo Menciotti. Monica Boggioni è medaglia di bronzo nei 100 stile libero S5. L’azzurra ha bissato il terzo posto dei 200 stile di ieri, chiudendo dietro all’inglese Tuòòy Kearney, oro, e all’ucraina Iryna Poida, argento. Medaglia di bronzo anche per Carlotta Gilli che ha conquistato il terzo posto del podio nei 100 dorso S13.

Fonte: Ansa