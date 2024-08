Inter, poker servito alla Dea

Eurogol Barella

Dominio Inter

All’intervallo è 2-0 grazie a un’autorete di Djimsiti e l’eurogol di Barella. E in aggiunta un clamoroso palo di Thuram che basta e avanza per sintetizzare il dominio nerazzurro interista. Troppa Inter, con la squadra di Inzaghi che parte subito a testa bassa e il vantaggio arriva subito. Prima Darmian spreca poi, la partita si sblocca. Bellissima azione alla mano, da Darmian a Pavard a Mkhitaryan con palla in mezzo per Thuram che inganna Djimsiti ch devia alle spalle di Carnesecchi. E siamo già 1-0. Meglio non si poteva mettere per l’Inter. I nerazzurri insistono, la Dea è sulle gambe, non reagisce. Calhanoglu chiama agli straordinari Carnesecchi su punizione dal limite. Ma a stretto giro il numero uno bergamasco capitola ancora: batti e ribatti in area, palla che arriva nella disponibilità di Barella che di sinistro di prima intenzione infila di prepotenza facendo esplodere San Siro: dieci minuti e 2-0. L’Atalanta non graffia, sembra spaesata e sulle gambe. Sommer respinge male una conclusione di Zappacosta, palla sui piedi di Retegui che fallisce clamorosamente l’occasione per riaprirla. L’Inter rallenta e Retegui torna a farsi vedere dalle parti di Sommer. L’Inter sembra paga, ma quando accelera fa sempre male. Thuram spedisce sul palla palla del possibile 3-0. Alla fine, al riposo si va sul 2-0, ci sta tutto.

Thuram la chiude

Aspetti l’Atalanta chiamata a riprenderla, ma vedi solo Inter. Palla vagante in area, ci si avventa Thuram che sorprende tutti e fa 3-0. L’Inter va in scioltezza, Lautaro manda fuori di poco, ma il poker arriva dopo pochi minuti, ancora con Thuram, quasi la fotocopia del precedente. Atalanta sulle gambe e siamo 4-0. L’Inter dilaga sul piano del gioco e delle occasioni, con l’Atalanta che rischia di capitolare ancora anche se la partita è chiusa con l’Inter paga del risultato che fa solo accademia e gestisce palla e vantaggio. Dimarco trova anche la manita, ma gol annullato per posizione irregolare. Può bastare, finisce qui con la netta vittoria dell’Inter. Per l’Atalanta, seconda sconfitta consecutiva.

Il Toro c’è

Il carattere non fa difetto al Torino che passa a Venezia con un gol di Coco quando alla fine mancano solo quattro minuti. Partita in equilibrio, con i lagunari che se la solo giocata per poi cadere in vista del traguardo. Mastica amaro Di Francesco, gode Vanoli. Il Toro è rinato e se stasera è in testa insieme all’Inter, non è certo un caso.