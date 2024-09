New York, Tajani: “I politici cristiani vivano il loro cristianesimo ogni giorno”

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è a New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

“Anche i politici critiani devono fare il loro lavoro e vivere il loro cristianesimo ogni giorno“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha preso parte alla prima messa in italiano celebrata nella Cattedrale di Saint Patrick a New York. (Italpress)

Il vicepremier a New York

Antonio Tajani, è a New York per partecipare ai lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. I primi impegni lo hanno portato a parteciare all’apertura dell’evento “Sport made in Italy: uno strumento per la crescita” presso il Consolato Generale. (Ansa)