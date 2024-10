Morte Sinwar, Biden: “Opportunità per una Gaza senza Hamas”

“Un bel giorno per il mondo”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito la data in cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è stato ucciso. Secondo il leader americano, è un’opportunità per una Gaza senza Hamas. Per la vice Kamala Harris, candidata alla Casa Bianca, è la chance per porre fine alla guerra.

Biden: “Sinwar? Un bel giorno per il mondo”

La morte di Sinwar rappresenta un “bel giorno” per Israele, gli Stati Uniti e il mondo. Lo ha detto Joe Biden, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. “C’è ora l’opportunità per un ‘day after’ a Gaza senza Hamas al potere, e per una soluzione politica che offra un futuro migliore a israeliani e palestinesi. Yahya Sinwar era un ostacolo insormontabile al raggiungimento di questi obiettivi. Questo ostacolo ora non esiste più”. Il presidente americano parlerà a breve con il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

Harris: “Chance per la fine della guerra”

“La morte di Sinwar è una chance per mettere, finalmente, fine alla guerra a Gaza”. “Con la sua morte giustizia è stata fatta“: Lo ha detto Kamala Harris. “Era un brutale terrorista, aveva anche sangue americano sulle mani”, ha detto la vice presidente Kamala Harris.

Fonte: Ansa