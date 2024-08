Impagliazzo: “C’è tanto bisogno di immaginare vie di pace”

La Comunità sant’Egidio ha promosso per settembre un incontro a Parigi dal tema “Immaginare la pace”. Il presidente della Comunità, Marco Impagliazzo, ha sottolineato quanto sia necessario, oggi più che mai, “immaginare la pace” e ha affermato come il mancato accoglimento dell’appello ad una tregua per le Olimpiadi, lanciato da Papa Francesco, sia stata un’occasione mancata.

Le parole di Marco Impagliazzo

E’ stata “una occasione mancata“. Così il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, commenta il mancato accoglimento dell’appello ad una tregua per le Olimpiadi lanciato da Papa Francesco. “Rammarica molto vedere come i conflitti non si siano mai fermati in questo periodo e si siano protratti e approfonditi con la tragico conseguenza di vittime civili”. “Ciò non significa che non occorra continuare in tutti i modi possibili a sostenere la voce del Papa che chiede pace. Come Comunità di Sant’Egidio abbiamo promosso per settembre un incontro a Parigi dal tema ‘immaginare la pace’. C’è tanto bisogno di immaginare vie di pace”, dice Impagliazzo all’ANSA.

Immaginare la pace

All’incontro di Sant’Egidio di settembre, “Immaginare la pace“, parteciperanno i leader delle grandi religioni mondiali e tante personalità politiche, seguendo quello “spirito di Assisi” che da quasi quaranta anni spinge la Comunità a questo dialogo costante e tenace per la pace. “In un mondo in cui i cieli sembrano chiusi e oscurati, c’è davvero bisogno di continuare ad immaginare la pace e sostenere la grande opera che il Papa e la Chiesa portano avanti per la cessazione dei conflitti“, dice ancora il presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo. Quanto agli annunciati negoziati di ferragosto per il Medio Oriente, il presidente di Sant’Egidio commenta: “E’ una situazione difficile da prevedere ma la speranza ci deve essere sempre”.

Fonte Ansa