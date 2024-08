Farfalle di bronzo

Incredibili farfalle. A Parigi sono di bronzo a squadre, dopo la stessa medaglia conquistata nell’individuale da Sofia Raffaeli. Splendida medaglia, che esalta la ginnastica ritmica azzurra con Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris che hanno messo in scena una prestazione sublime, condita magari da qualche errore, che non ha impedito loro di salire sul terzo gradino del podio, dietro Cina (69.800 punti) e Israele (68.850), mentre le azzurre hanno chiuso con 68.100.

E’ medaglia, ed è bellissima al collo delle nostre ragazze che hanno perso per strada quei punti che magari avrebbe consentito di lottare per un’altra medaglia, gli errori ai cerchi nel primo giro. Nella seconda rotazione azzurre avanti senza sbavature sulla note dell’Estasi d’Oro di Ennio Morricone, ma che non è bastato per tenere il passo della Cina che ha sbagliato praticamente nulla e dello stesso Israele, uno solo errore che è valso il sorpasso all’argento ai danni dell’Italia. Che c’è e ci sarà, perché la ritmica è casa nostra. Lo abbiamo dimostrato con i fatti e anche negli errori che possono succedere a chiunque, ma che non tolgono nulla alla straordinaria prestazione che ci regala un bronzo lucentissimo.