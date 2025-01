A Velletri il giuramento degli Allievi Carabinieri del 143° Corso

“Nonostante la pioggia, ognuno di noi porta il sole dentro. Questo sole rappresenta la speranza, il coraggio e la forza dell’Arma. Guardatevi: siete la nuova linfa di un’istituzione che da sempre veglia sul Paese. Il vostro giuramento è il primo passo di un cammino straordinario, un viaggio fatto di disciplina, onore e dedizione”. Sono le parole del Generale di Corpo d’Armata Giuseppe La Gala, Comandante delle Scuole, rivolte agli Allievi Carabinieri del 143° Corso in occasione della solenne cerimonia di giuramento.

La cerimonia

Il, 20 gennaio, sotto una pioggia incessante che non è riuscita a spegnere l’entusiasmo, presso il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, si è svolta la solenne cerimonia di giuramento degli Allievi Carabinieri del 143° Corso. Un evento carico di emozione, che ha unito tradizione, sacrificio e l’impegno di una nuova generazione pronta a servire il Paese. La cerimonia è iniziata con un rispettoso omaggio alla Bandiera di Istituto di Campobasso, simbolo eterno del sacrificio e della dedizione che caratterizzano l’Arma dei Carabinieri. Un momento intenso, arricchito dal ricordo dei caduti nel compimento del dovere, che ha permeato l’atmosfera di profondo rispetto e consapevolezza.

Le parole del Generale di Corpo d’Armata Giuseppe La Gala

A conferire ulteriore prestigio alla giornata, la presenza del Signor Generale di Corpo d’Armata Giuseppe La Gala, Comandante delle Scuole, che ha voluto rivolgere parole sentite ai giovani Allievi: “Oggi, nonostante la pioggia, ognuno di noi porta il sole dentro. Questo sole rappresenta la speranza, il coraggio e la forza dell’Arma. Guardatevi: siete la nuova linfa di un’istituzione che da sempre veglia sul Paese. Il vostro giuramento è il primo passo di un cammino straordinario, un viaggio fatto di disciplina, onore e dedizione”.

L’intervento del Colonnello Carlo Lecca

A queste parole si sono unite quelle incisive e toccanti del Comandante del 2° Reggimento, Colonnello Carlo Lecca, che ha ricordato agli Allievi il valore del loro impegno: “Da oggi siete il volto della speranza e della sicurezza, la mano tesa di chi non si arrende mai. Ricordate: ogni vostro gesto, per piccolo che sia, può cambiare una vita e rendere grande il nostro Paese. Siate fieri di ciò che siete e di ciò che state per diventare. E sappiate che, insieme, siete la forza dell’Arma. Oggi voi giurate, ma noi vi accogliamo, con orgoglio, nella nostra grande famiglia”.

Il significato del giuramento dei Carabinieri

Tra applausi e sguardi lucidi, la cerimonia si è conclusa con la consapevolezza che questi giovani Carabinieri sono pronti ad abbracciare il loro ruolo con coraggio, disciplina e cuore. Il loro giuramento rappresenta un impegno solenne verso il Paese, un atto di amore che si rinnova con ogni generazione. Con la pioggia che scorreva come testimone silenziosa di questa giornata memorabile, il messaggio era chiaro: non esistono avversità che possano oscurare la luce di chi crede nei valori della giustizia e della solidarietà.

Tratto da Prpchannel