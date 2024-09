Fraternità e tutela delle giovani generazioni: gli obiettivi del futuro

Papa Francesco, fin dall’inizio del suo pontificato, ha sempre sottolineato con forza l’importanza della fraternità, un concetto che, in base ai suo mirabili insegnamenti, è in grado di superare le barriere culturali, sociali e religiose e, oltre a ciò, rappresenta un’evoluzione universalistica dell’umanità, in grado unire sinergicamente persone e comunità attraverso il valore della solidarietà. In in un’epoca spesso segnata da conflitti e disuguaglianze, egli ci invita a riconoscere l’umanità come elemento di incontro, abbracciando le diversità e vedendole come un arricchimento reciproco. Inoltre, questi precetti, si riverberano anche nel rispetto dell’ambiente e nella sua custodia che, secondo il Santo Padre, rappresenta un’ulteriore espressione di fraternità, nell’ottica della condivisione di una responsabilità globale verso le giovani generazioni, le quali hanno il diritto inalienabile di poter godere dei frutti e delle ricchezze del nostro pianeta.

Questi esempi di fede hanno trovato viva applicazione in ogni viaggio apostolico di Papa Francesco e, soprattutto nell’ultimo, tenutosi in Asia e Oceania e appena concluso, abbiamo assistito ad una encomiabile promozione del dialogo tra religioni diverse, rispettoso delle fedi di ognuno e foriero di una comprensione reciproca nonché della costruzione di ponti anziché muri tra culture. Tutto ciò ci insegna quindi che, le differenze, possono essere integrate al fine di trasformare la società, renderla più ricca, inclusiva nonché attenta alle fragilità emergenti.

Alla luce di ciò, pertanto, abbiamo il dovere di impegnarci senza riserve per far sì che, la società intera e l’economia, vengano poste al servizio del bene comune e dell’amicizia sociale tra popoli con radici diverse. Indubbiamente, la crescente tensione internazionale, rende più difficile il raggiungimento di questi obiettivi di civiltà ma, se continueremo a identificarci con gli ultimi e con coloro che soffrono, la guerra e le contrapposizioni diventeranno presto un lontano e brutto ricordo. Il futuro, quindi, dovrà avere come unico obiettivo la fraternità e la tutela delle giovani generazioni sulla base di quello che, con un grande esempio di fede, ci sta trasmettendo Papa Francesco.