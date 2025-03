Le caratteristiche del pontificato di Francesco

In questo momento di malattia, affrontato con grande coraggio e altruismo, gli insegnamenti del pontificato di Papa Francesco, assumono un valore ancora più grande e, tutti noi, abbiamo il dovere di farli nostri ogni giorno. Il pontificato di Francesco, iniziato dodici anni fa, si distingue per l’accento posto sulla misericordia, sulla fraternità, sulla giustizia sociale, sull’ecologia integrale e sulla costruzione di una Chiesa più̀ vicina agli ultimi. La sua visione del mondo e della Chiesa si è tradotta in insegnamenti che non solo hanno avuto un impatto profondo sulla vita della comunità̀ cattolica, ma hanno anche suscitato un dibattito globale sulle questioni sociali, politiche e morali. Uno dei concetti fondamentali del pontificato di Papa Francesco è la misericordia. Il Papa ha invitato continuamente i cristiani a praticare un amore che non conosce limiti, che non si ferma di fronte agli errori o alle difficoltà degli altri. La misericordia è al centro della sua visione cristiana della vita, come è stato evidenziato nel Giubileo della Misericordia indetto nel 2015. Per Francesco, la misericordia non è un atto di debolezza, ma un segno di forza spirituale che apre alla possibilità̀ di perdono e di trasformazione.

Mi preme poi sottolineare il valore della fraternità: il Santo Padre, nell’enciclica “Fratelli tutti” ci chiede di diventare davvero fratelli nell’amore perché, se ci dobbiamo salvare, non ci salviamo se non insieme, in una fraternità che sta al cuore della spiritualità evangelica e si fa cosmica, estendendosi a “Sora Madre nostra Terra, Frate Sole, Sora Luna e Sora Acqua” sull’esempio di San Francesco. In altre parole, questo sentimento, diventa l’unica risposta umana e cristiana alla crisi mondiale che stiamo vivendo, facendoci uscire dall’individualismo e abbracciando il nostro prossimo.

Un altro insegnamento cruciale riguarda la giustizia sociale e l’impegno per i poveri. Papa Francesco ha costantemente messo in luce le disuguaglianze economiche e sociali che segnano il nostro mondo, invitando i cristiani a prendersi cura dei più̀ poveri e dei più̀ vulnerabili. Le sue parole e le sue azioni si sono concentrate sulla denuncia delle strutture economiche che perpetuano la povertà̀ e sull’importanza di una economia che metta al centro la dignità̀ umana. In particolare, la sua enciclica “Evangelii Gaudium” e l’enciclica “Fratelli Tutti” hanno approfondito la necessità di una economia più̀ equa e solidale, in cui la ricerca del bene comune prevalga sugli interessi individuali e sul profitto. C’è poi un ulteriore tratto fondamentale riguarda l’ecologia integrale, sottolineato nell’enciclica “Laudato Si’”. Il Santo Padre ha messo in evidenza la crisi ambientale come un problema che non riguarda solo la natura, ma anche le disuguaglianze sociali e le ingiustizie economiche. L’ecologia, secondo Papa Francesco, è un impegno che implica un rispetto profondo per l’ambiente, ma anche per le persone, in particolare quelle che vivono nelle periferie esistenziali, ovvero coloro che sono emarginati dalla società̀.

Il Pontefice, inoltre, ha promosso una Chiesa in uscita, una Chiesa che non si limita a stare nei propri confini, ma che va incontro al mondo, ai poveri, ai malati e agli esclusi. Questa visione ha portato a una riforma della Curia e a un nuovo approccio alla pastorale, enfatizzando la vicinanza e la compassione anziché́ il giudizio e l’autoritarismo. IL pontificato di Francesco quindi, ci dona una visione del mondo in cui i valori evangelici sono la chiave per affrontare le sfide globali del nostro tempo. Auguro quindi al nostro amato Papa una rapida guarigione, affinché́ possa continuare a guidarci con il suo spirito di fraternità, il quale costituisce una luce ispiratrice per tutti noi.