Nel gennaio 2015, il Parlamento in seduta comune ha eletto Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana, una figura che ha rappresentato e continua a rappresentare un pilastro fondamentale per l’unità e la coesione nazionale. La sua elezione e la sua presenza al Quirinale sono state percepite come un segno di stabilità e continuità in un momento storico caratterizzato da incertezze e sfide senza precedenti. Mattarella, con il suo stile sobrio ed equilibrato, ha saputo incarnare i valori fondanti della Repubblica, promuovendo un senso di appartenenza comune e di solidarietà tra i cittadini italiani. La sua figura, infatti, non è solo quella di un Capo di Stato, ma di un garante della Costituzione e di un promotore instancabile di quei principi di democrazia, legalità e rispetto dei diritti umani che sono alla base del nostro ordinamento.

Fin dal suo primo mandato, egli ha lavorato per rafforzare il tessuto sociale del Paese, intervenendo nei momenti di crisi con parole di conforto e di sprone, e richiamando costantemente alla necessità di fare fronte comune di fronte alle difficoltà.

Uno degli aspetti più significativi del suo operato è stato il suo impegno per la promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica. Ha sempre sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica, incoraggiando soprattutto i giovani a prendere parte attivamente ai processi decisionali e a sviluppare un senso critico e propositivo. Inoltre, ha posto grande attenzione al tema della fraternità, intesa non solo come solidarietà tra i cittadini, ma anche come apertura verso il prossimo e accoglienza delle diversità. Mattarella ha promosso una visione inclusiva della società, sostenendo politiche di integrazione e di dialogo interculturale, e ribadendo l’importanza di combattere ogni forma di discriminazione e di razzismo.

La sua figura è diventata un simbolo di unità anche nel campo internazionale, dove ha rappresentato l’Italia come un Paese aperto e dialogante, capace di costruire ponti e di favorire la cooperazione tra i popoli. La sua diplomazia silenziosa ma efficace ha contribuito a rafforzare la posizione dell’Italia nel contesto europeo e mondiale, valorizzando il ruolo del nostro Paese come promotore di pace e di diritti umani. Sergio Mattarella ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per l’Italia, unendo il Paese nei momenti di difficoltà e promuovendo una visione di società basata sulla partecipazione democratica, sulla solidarietà e sul rispetto reciproco. La sua presidenza è caratterizzata da un costante richiamo ai valori costituzionali e da un impegno concreto per la costruzione di un Paese più giusto e inclusivo. Con la sua autorevolezza e il suo senso del dovere, resterà un modello di integrità e di dedizione alla cosa pubblica, ispirando le future generazioni di cittadini e di leader all’accrescimento del bene comune attraverso la fraternità.