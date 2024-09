Record mondiale di anziani e lavoratori over 65 in Giappone

In Giappone la popolazione degli ultra 65enni si assesta a un livello record di 36,25 milioni, con un aumento di 20mila unità rispetto all'anno precedente. la maggior parte degli over 65, donne comprese, lavora ancora

In Giappone record di 36,25 milioni di ultra 65enni

Continua ad aumentare in Giappone il numero di persone con più di 65 anni di età, gran parte delle quali continua a mantenere un impiego lavorativo. Secondo i dati del Ministero degli Interni, rilasciati nel giorno della festività nazionale che celebra il “Rispetto per la terza età”, la popolazione degli ultra 65enni si assesta a un livello record di 36,25 milioni, con un aumento di 20mila unità rispetto all’anno precedente. Nello specifico, gli anziani rappresentano il 29,3% della popolazione totale del Paese, che comprende 15,72 milioni di uomini, pari al 26,1% della popolazione maschile totale, e 20,53 milioni di donne, pari al 32,3% di quella femminile. La percentuale di persone di età pari o superiore a 65 anni è ormai in aumento dagli anni ’50, dicono i dati dell’Istituto nazionale della sicurezza sociale, e si prevede che raggiungerà il 34,8% nel 2040, quando i secondi baby boomer del Paese, i nati tra il 1971 e il 1974, si uniranno a questa fascia d’età. Nel 2023, inoltre, il numero di lavoratori con più di 65 anni è cresciuto per il ventesimo anno consecutivo, raggiungendo la cifra record di 9,14 milioni, equivalente al 25,2% della fascia in esame. Secondo il ministero, la popolazione anziana attiva continuerà ad espandersi in Giappone a causa della carenza di manodopera e di altri fattori demografici.

Fonte: Ansa