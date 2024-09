Maxi ondata di tentati ingressi di migranti in Spagna da Ceuta

Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato diversi tentativi di ingresso irregolare di migranti nell’enclave spagnola di Ceuta. A Fnideq, vicino al confine, ci sono stati scontri tra giovani migranti e agenti, con diversi arresti. È stato anche ritrovato il cadavere di un giovane marocchino su una spiaggia, probabilmente annegato nel tentativo di raggiungere Ceuta. La pressione sulla frontiera è aumentata dopo appelli sui social, e le forze dell’ordine marocchine e spagnole hanno intensificato i controlli, senza registrare ingressi illegali.

Bloccati vari tentativi ingresso di migranti in Spagna da Ceuta

Diversi tentativi di ingresso irregolare di migranti nell’enclave spagnola di Ceuta, in Nordafrica, sono stati bloccati nelle scorse ore dalle forze di sicurezza marocchine: lo riportano diversi media, tra questi l’agenzia di stampa Efe. Secondo questa stessa fonte, si sono registrati anche momenti di tensione, in particolare nella località di Fnideq (Castillejos, in spagnolo), prossima al confine, con scontri tra giovanissimi intenzionati a raggiungere il territorio europeo e agenti. Ci sarebbero stati diversi arresti. Sempre a Fnideq, aggiunge Efe, domenica è stato ritrovato su una spiaggia il cadavere di un giovane marocchino: non si esclude che sia morto annegato dopo aver tentato di raggiungere Ceuta a nuoto. La situazione di pressione sulla frontiera tra Marocco e Spagna presso questa enclave è perdurata per tutta la giornata di ieri, dopo che centinaia di persone hanno risposto ad appelli lanciati sui social network per tentare l’entrata migratoria proprio in data 15 settembre. In risposta a ciò, sia da parte marocchina sia da parte spagnola è stata intensificata la presenza delle forze dell’ordine. Stando a fonti del Ministero dell’Interno spagnolo, al momento non si sono registrate entrate irregolari di persone in territorio iberico.

Fonte: Ansa