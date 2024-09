Primo impianto per l’arricchimento dell’uranio in Corea del Nord

La Corea del Nord ha diffuso per la prima volta le immagini del suo impianto per l'arricchimento dell'uranio, una struttura segreta realizzata a fini militari. La Corea del Sud ha subito condannato l'esistenza dell'impianto

Corea Nord, prime foto di impianto arricchimento uranio

La Corea del Nord ha diffuso per la prima volta le immagini del suo impianto per l’arricchimento dell’uranio, una struttura segreta realizzata a fini militari, quando i media statali hanno riferito che il leader Kim Jong-un ha visitato l’area e ha chiesto maggiori sforzi per aumentare “in modo esponenziale” il numero di le sue armi nucleari. Non è chiaro se il sito si trovi nel principale complesso di Yongbyon, a nord della capitale Pyongyang , ma si tratta della ufficializzazione del nord di un impianto di arricchimento dell’uranio da quando lo Stato eremita mostrò quello di Yongbyon agli studiosi americani in visita nel 2010.

Seul, non accetteremo mai la Corea Nord con armi nucleari

La Corea del Sud condanna il nuovo impianto di arricchimento dell’uranio di Pyongyang, assicurando che Seul “non accetterà mai il possesso di armi nucleari da parte della Corea del Nord”. E’ quanto ha detto il portavoce del ministero dell’Unificazione Koo Byoung-sam, sulle novità ufficializzate dai media del Nord, mettendo in guardia lo Stato eremita dal procedere con qualsiasi esperimento atomico. “Non speculeremo sulla probabilità di un test nucleare, ma se la Corea del Nord dovesse procedere allora dovrà affrontare un livello di deterrenza e sanzioni senza precedenti”, ha commentato Koo, secondo il resoconto della Yonhap.

Fonte: Ansa