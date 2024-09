Record di incendi in Sud America: oltre 340mila focolai

Il Sud America sta vivendo una crisi ambientale senza precedenti a causa di un’ondata di incendi che sta devastando foreste e territori naturali. Dalla foresta amazzonica al Pantanal, passando per la Bolivia, il continente ha registrato un numero record di roghi, superando il primato del 2007. La gravità della situazione mette in evidenza l’urgenza di affrontare l’emergenza climatica e di intensificare gli sforzi di protezione ambientale, mentre diversi Paesi lottano per contenere le fiamme.

Dal Brasile alla Bolivia, è record di incendi in Sud America

Il Sud America brucia. Il continente è devastato da un’ondata di roghi che si estende dalla foresta amazzonica alle foreste del Pantanal e della Bolivia, battendo il record per numero di incendi annuali. I dati satellitari analizzati dall’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe) del Brasile hanno registrato quest’anno 346.112 focolai in tutti i 13 Paesi sudamericani, superando il primato registrato nel 2007, quando ce ne furono 345.322. Secondo l’Inpe, il maggior numero di fuochi questo mese si registra in Brasile e Bolivia, seguiti da Perù, Argentina e Paraguay. Gli incendi di insolita intensità che hanno colpito Venezuela, Guyana e Colombia all’inizio dell’anno hanno contribuito al record, ma sono stati in gran parte controllati.

Fonte: Ansa