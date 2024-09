Olanda: uomo uccide a coltellate un passante al grido di “Allah Akbar”

Attentato mortale all'arma bianca in Olanda dove un uomo ha ucciso a coltellate una persona e ferito altre mentre era in strada

Un uomo armato di coltello ha pugnalato a morte una persona e ne ha ferito gravemente un’altra a Rotterdam, in Olanda. Lo riferisce la polizia che ha arrestato un sospetto, anch’egli gravemente ferito. È stato portato in ospedale. Secondo l’emittente pubblica olandese Nos, testimoni hanno affermato che il sospettato ha gridato “Allah Akbar” (Dio è il più grande) durante l’attacco. Un insegnante di ginnastica che stava tenendo una lezione vicino al ponte Erasmus, dove è avvenuta l’aggressione, ha detto all’emittente di aver tentato di fermare l’aggressione. “Ho visto un uomo con due lunghi coltelli pugnalare un giovane”, ha detto. Le forze dell’ordine hanno fermato un sospettato che è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per le cure. Il portavoce della polizia, Wessel Stolle, ha riferito che le indagini sono in corso e che stanno vagliando “ogni possibile scenario”. La frase pronunciata dall’uomo è al vaglio degli investigatori come “parte dell’indagine”.

Fonte: Ansa