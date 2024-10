Miglior comunicatore italiano: a New York premiato Biagio Maimone

A New York premiato il Direttore Comunicazione Associazione “Bambino Gesù del Cairo” Biagio Maimone come miglior comunicatore italiano del 2024. E’ stato insignito del “Caruso Tribute Prize”.

Il giornalista milanese, scrittore e comunicatore Biagio Maimone, Corrispondente dall’Italia per il Quotidiano America Oggi TV e Direttore dell’ufficio stampa dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, originario di Maratea, in Basilicata, riceverà a New York, il 15 ottobre 2024, alle ore 20, all’istituto italiano di cultura, il “Caruso Tribute Prize”, che è un riconoscimento destinato alle eccellenze italiane, ossia a coloro che si sono distinti nei vari rami delle attività culturali.

Il premio come “miglior comunicatore italiano del 2024” gli è stato riconosciuto per aver creato una nuova corrente di pensiero nell’ambito della comunicazione, divulgata con il libro “La Comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario” che pone al centro la parola educativa, la parola che egli definisce “vitale” in quanto capace di creare relazioni umane improntate al rispetto reciproco, alla fratellanza, al rispetto della sacralità della dignità umana, che non può essere umiliata con offese e menzogne.

Il libro ha ricevuto la Santa Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Francesco e l’appartamento dei Presidenti delle Regioni Basilicata e Lombardia. Il premio tiene conto soprattutto dell’impegno di Maimone per per aver richiamato, mediante il giornalismo, alla necessita’ di far vivere il dialogo interreligioso per creare la pace attraverso le iniziative dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” che si qualifica nei termini di attività giornalistica a favore dei bambini poveri ed abbandonati dell’Egitto. L’ Associazione è stata fondata da Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario personale di Papa Francesco, in seguito alla sottoscrizione del Documento sulla ‘Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune’, il 4 febbraio 2019, da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.

Il suddetto Documento ha dato vita a numerosi frutti, tra i quali la realizzazione della Casa della Famiglia Abramitica, edificata nella città di Abu Dhabi, che è uno tra i progetti più rilevanti in quanto pone le basi del dialogo interreligioso creando uno spazio fisico, un territorio comune su cui sono stati edificati tre luoghi di culto diversi (una Chiesa, una Sinagoga e una Moschea), posti l’uno accanto all’altro, in ciascuno dei quali si praticano religioni diverse, le quali si interfacciano reciprocamente per dialogare su ogni tema della vita religiosa ed umana.

Gli altri progetti seguiti dal giornalista Maimone sono stati l’Orfanotrofio ‘Oasi della Pietà’, che è stato inaugurato il 5 maggio 2024 nella città Il Cairo, i Convogli medici, che effettuano visite mediche in ogni angolo del territorio dell’Egitto per le persone disagiate, la “Catena dei Ristoranti della Fraternità Umana”, denominata ‘Fratello’, che offre pasti gratuiti alle famiglie bisognose egiziane. Entro la fine dell’anno si avvieranno i lavori per la costruzione dell’Ospedale “Bambino Gesù del Cairo”, il primo “Ospedale del Papa” fuori dall’Italia e la “Scuola della Fratellanza Umana” per le persone portatrici di disabilità.

La lettera di ringraziamento di monsignor Yoannis Lahi Gaid

“In veste di Fondatore e Presidente dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” desidero formulare un messaggio di apprezzamento dell’impegno di Biagio Maimone, sia in veste di giornalista, sia in veste di scrittore, nonché di Direttore dell’Ufficio Stampa della suddetta Associazione” ha scritto il Presidente dell’Associazione e della Fondazione della Fratellanza Umana Monsignor Yoannis Lazhi Gaid nella lettera di ringraziamento indirizzata a Maimone sottolineando altresì: “Nel contempo mi è gradita l’occasione per poter esprimere la mia condivisione dei contenuti del saggio ‘La comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario’. Mi preme sottolineare, altresì, che il libro ha ricevuto la Benedizione Apostolica da Sua Santità Papa Francesco, mediante la Segreteria di Stato, con le seguenti parole: ‘Sua Santità assicura un ricordo nella preghiera e, mentre auspica che la società così come la Chiesa si avvalgano di una comunicazione le cui basi siano l’umiltà nell’ascoltare e la parresia nel parlare, che non separi mai la verità dalla carità, invoca l’intercessione della Santa Vergine Maria e di cuore imparte la Benedizione Apostolica, con l’augurio di ogni bene nel Signore’. Desidero inoltre far presente la partecipazione attiva di Biagio Maimone alla promozione del dialogo interreligioso, mediante il suo impegno giornalistico, con cui divulga le iniziative dell’Associazione. Il suo impegno, senz’altro, contribuisce a qualificarlo, ancor più, come autorevole professionista della comunicazione socio-umanitaria, che lo rende altamente meritevole del premio che riceverà a New York, come miglior comunicatore dell’anno. L’essere partecipe alla diffusione dei messaggi del Documento sulla ‘Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune’, fa di Biagio Maimone un comunicatore attento alla dimensione religiosa, nonché spirituale della vita. Molto profondo è l’anelito che lo guida nella divulgazione dei progetti scaturenti dal Documento sulla Fratellanza Umana, che, mediante l’Associazione ‘Bambino Gesù del Cairo’, sono stati realizzati”.

L’evento a New York

L’evento, organizzato da Dante Mariti e prodotto dalla Melos International si terrà il 15 ottobre 2024, a partire dalle ore 19.30, e vedrà la partecipazione di prestigiosi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e del made in Italy, i quali saranno premiati per essersi distinti come eccellenze. “Il dialogo è la condizione imprescindibile per realizzare la pace ed esso vive se chi comunica utilizza la” parola vitale“, tale in quanto genera la vita e non il conflitto. La comunicazione è vitale, pertanto, quando fa sgorgare dal cuore umano l’amore per la Bellezza, che è l’espressione di un disegno di amore insito nell’interiorità di ogni persona, da proiettare nella realtà per emanciparla e renderla una dimora accogliente per tutti, nella quale non vi è posto per la violenza e la conseguente esclusione” ha dichiarato il giornalista, il quale ha aggiunto: “L’Amore per la ‘Bellezza‘, da veicolare attraverso la comunicazione, la parola scritta e parlata, inevitabilmente, conduce all’amore per i deboli, per gli ultimi, al fine di renderli forti, inclusi, risvegliando in loro la gioia di vivere”.