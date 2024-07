Aifa: “Non c’è nessun allarme per la carenza di farmaci”

Il presidente dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa) Robert Giovanni Nisticò – a margine dell’Assemblea di Farmindustria a Roma – ha rassicurato sulle carenze attuali dei farmaci in Italia, sottolineando l’impegno dell’Aifa nel contrastare questo problema che riguarda solo 325 farmaci – e non 1.800 – che non hanno un’alternativa terapeutica disponibile.

Carenze farmaci, Nisticò (Aifa): “Solo 325 non sostituibili”

“Le carenze attuali di farmaci sono circa 1.800, ma in realtà solo 325 sono quelli che non hanno un’alternativa terapeutica disponibile. Quindi non bisogna fare allarmismi”. Così il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco Robert Giovanni Nisticò a margine dell’Assemblea di Farmindustria in corso a Roma. “L’Aifa – ha aggiunto – è impegnata sia a livello nazionale che internazionale per contrastare questo problema” che, oltre che “in acuto” deve essere affrontato “nel medio e lungo termine e quindi occorre fare prevenzione“. Per quanto riguarda il processo di approvazione dei farmaci da parte dell’Aifa, “ci stiamo impegnando con la nuova commissione scientifica-economica in modo che possiamo dimezzare o quanto meno ridurre considerevolmente i tempi per l’autorizzazione all’immissione in commercio” dei farmaci, ha concluso.

Fonte: Ansa