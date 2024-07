Messina: esplode una fabbrica di fuochi d’artificio, 3 feriti

L'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Messina ha provocato gravi ustioni a tre persone, i proprietari dell'impresa. I tre feriti sono attualmente in condizioni critiche a causa delle ustioni riportate

E’ deflagrata una fabbrica di fuochi d’artificio a Messina. Ferite in modo gravissimo tre persone, i proprietari dell’attività a conduzione familiare. L’incidente è avvenuto mentre stavano lavorando in un bunker per la miscelazione della polvere pirica. I vigili del fuoco hanno spento il rogo scaturito dopo l’esplosione.

Esplosione in fabbrica fuoco d’artificio a Messina

Un’esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio a Messina, nel rione Bordonaro. Un forte boato è stato udito in gran parte della zona, alla periferia centro sud della città, e una grande nube nera si è levata dalla fabbrica. Secondo le prime informazioni tre persone sarebbero rimaste ustionate. I feriti sono i due proprietari della fabbrica, i fratelli Cristina e Giovanni Arrigò, e la loro madre, Giuseppa. Sono ricoverati in gravissime condizioni nel Policlinico di Messina, con ustioni su gran parte della superficie del corpo. Secondo una prima ricostruzione stavano lavorando all’interno di un piccolo bunker adibito alla miscelazione della polvere pirica quando un innesco ha probabilmente causato la deflagrazione. Le squadre dei vigili del fuoco, intanto, hanno domato il rogo che si era sviluppato all’interno della fabbrica dopo l’esplosione.

Fonte: Ansa