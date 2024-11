“Non riesco a immaginare” come il presidente eletto Usa Donald Trump risolvere il problema dell’Ucraina, “aspetteremo le proposte”. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov ha risposto a una domanda in merito alla guerra nell’Europa orientale, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa dice di non essere per la guerra, ma per la pace, merita attenzione”, ha detto Lavrov. E ancora: “Non sappiamo cosa verrà proposto esattamente, la nostra posizione è stata chiaramente formulata dal presidente Putin nel suo discorso al ministero degli Esteri il 14 giugno di quest’ possa, “aspetteremo le proposte”. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov ha risposto a una domanda in merito alla guerra nell’Europa orientale, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti . “Sottolineiamo regolarmente, quando ci viene chiesto di questo, che in ogni caso un politico che, merita attenzione”, ha detto Lavrov. E ancora: “Non sappiamo cosa verrà proposto esattamente,nel suo discorso al ministero degli Esteri il 14 giugno di quest’ anno “.

Incognita-Ucraina

“Ho parlato con il ministro degli Esteri dell’ Ucraina , che ho invitato al G7 a Fiuggi. Gli ho ribadito che l’Italia organizzerà la conferenza per la ricostruzione a luglio dell’anno prossimo e la vicinanza all’Ucraina”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita all’Eso di Monaco di Baviera. “Abbiamo parlato della situazione internazionale. Lo vedrò martedì prossimo a Varsavia per il vertice tra Italia, Polonia, Regno Unito, Francia e Germania“, ha spiegato ancora.

Telefonata