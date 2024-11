“È passato più di un anno da quando dichiarai, in un silenzio tombale, chela Calabria non avrà mai una vera e propria linea di Alta velocità ferroviaria, ma una rabberciata alla linea esistente. Oggi, in un silenzio ancor più stridente, i fondi del Pnrr dell’alta velocità continuano ad essere progressivamente sottratti perdel Paese, dal quale la Calabria già sconta un gap infrastrutturale di alcuni secoli”, sostiene, in una nota, il sindaco di Corigliano-Rossano , Flavio Stasi. “Ecco perché chi non si oppose, su tutti i fronti, alla rimozione del– aggiunge Stasi – oggi dovrebbe aprire una riflessione ed attivare una mobilitazione politica senza precedenti perché perdendo il treno dell’Alta velocità, edrr, questa terra non ha futuro. Non poteva non essere così perché tutti sanno, persino Rfi, che il percorso che attraversa Tarsia e collega, la Sibaritide ed il Pollino fino all’area urbana di Cosenza, è il migliore percorso possibile per una nuova infrastruttura e probabilmente l’unico realizzabile”.