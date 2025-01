Bulgaria e Romania entrano a pieno titolo nell’area Schengen

Romania e Bulgaria fanno parte in via definitiva dell’area Schengen, lo spazio di libera circolazione che permette a oltre 400 milioni di persone di muoversi in 29 Paesi senza i controlli alle frontiere. Dopo aver rimosso quelli aerei e marittimi il 31 marzo, lo scorso 12 dicembre il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di rimuovere l’ultimo ostacolo con Bucarest e Sofia: a partire da oggi, anche i controlli ai confini interni terrestri non saranno più svolti.

La notizia

La Romania e la Bulgaria sono diventate membri a pieno titolo dell’area di libera circolazione Schengen ponendo fine a oltre 13 anni di attesa. L’espansione dell’area senza frontiere a 29 membri arriva dopo che i due Paesi dell’Europa orientale sono stati parzialmente inclusi nella zona Schengen a marzo, eliminando i controlli di frontiera nei porti e negli aeroporti.

Fonte: Ansa