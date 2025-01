Dolomiti, l’aurora boreale tinge i cieli di rosa

Il nuovo anno, sulle Dolomiti, ha avuto inizio con un’aurora boreale. L’evento è stato immortalato dalle webcam di Cortina e Cima Grappa. L’evento, molto raro a queste latitudini, era stato preannunciato dall’Agenzia statunitense per l’atmosfera e gli oceani e in tanti hanno provato a scorgerne i bagliori tra le luci dei fuochi d’artificio.

L’evento

Sulle Dolomiti il nuovo anno è iniziato con un’aurora boreale. Come documentano le riprese di alcune webcam, per esempio di Plan de Corones, il cielo si è tinto di rosa nella notte di San Silvestro, come racconta il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin su “X”. L’aurora boreale è uno spettacolo molto raro alle latitudini italiane. Lo scorso maggio era già avvenuto questo evento.

Fonte: Ansa