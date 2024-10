Zelensky dal Papa: in dono il dipinto “Il massacro di Bucha”

E' durato 35 minuti, tra le 9.45 e le 10.20, l'incontro in Vaticano tra papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È la terza visita di Zelensky in Vaticano

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato in Vaticano, per l’udienza di papa Francesco, alle 9:35. Si tratta della terza volta per Zelensky in Vaticano, dopo le udienze del Pontefice dell’8 febbraio 2020 e del 13 maggio 2023. Francesco e il presidente ucraino si sono poi visti anche nell’incontro bilaterale del 14 giugno scorso in occasione del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. Prima di incontrare Zelensky, il Papa stamane ha ricevuto in udienza il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sia Sanchez prima che poi Zelensky, entrati in Vaticano con i rispettivi cortei attraverso Piazza San Pietro e l’Arco delle Campane, sono stati accolti al loro arrivo al Cortile di San Damaso dal reggente della Casa Pontificia, mons. Leonardo Sapienza, per poi salire alla Terza Loggia e all’incontro con il Pontefice nella Sala della Biblioteca del Palazzo Apostolico.

E’ durato 35 minuti, tra le 9.45 e le 10.20, l’incontro in Vaticano tra papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo il colloquio privato nella Sala della Biblioteca e la presentazione della delegazione ucraina, il Papa ha donato a Zelensky una fusione-bassorilievo in bronzo di un fiore che nasce, con la scritta “La pace è un fiore fragile”. Il presidente ucraino ha invece donato al Pontefice un dipinto ad olio raffigurante “Il massacro di Bucha. La storia di Marichka”. Papa Francesco ha donato a Zelensky anche il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest’anno, i volumi dei documenti papali, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev, e il volume “Perseguitati per la verità, i greco-cattolici ucraini dietro la cortina di ferro”. Una volta congedatisi dal Pontefice, il presidente ucraino e il suo seguito si sono recati ai colloqui in Segreteria di Stato.

Fonte: Ansa