Ottobrata in arrivo: sole e temperature miti su tutta Italia

Arriva una lunga ottobrata con sole e temperature miti ovunque

Maltempo addio. Dopo i primi 10 giorni di piogge intense e vento, grazie alla rimonta dell’alta pressione, tornano il sole e le temperature miti su tutta l’Italia. A confermare l’arrivo dell’ottobrata è Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it. “Nelle prossime ore – afferma – avremo ancora qualche residuo addensamento specie sul Triveneto orientale, in Toscana e sul Basso Tirreno, accompagnato da locali piovaschi. Per il resto il tempo sarà in deciso miglioramento ovunque”. Le temperature scenderanno leggermente a causa di venti più freschi dai quadranti settentrionali, specie al meridione ed in Sardegna, ma in complesso il clima sarà mite. Nel weekend sono previste giornate soleggiate eccetto sul nordovest, dove permangono correnti più umide, e in montagna, con addensamenti che comunque non causeranno precipitazioni. Lungo le coste le massime toccheranno 28°C in Sardegna e Sicilia, fino a 27°C in Puglia e Calabria, 25-26°C in Basilicata con Napoli e Roma a 24°C, Firenze a 22°C e Milano sui 20.

Il meteo nel dettaglio

– Venerdì 11. Al nord: piovaschi sui monti emiliani, sole altrove. Al centro: piovaschi sulla Toscana interna. Al sud: nubi residue con locali piovaschi sulle tirreniche. – Sabato 12. Al nord: nuvoloso. Al centro: soleggiato. Al sud: soleggiato. – Domenica 13. Al nord: sole prevalente. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo. – Tendenza: rinforzo dell’anticiclone, un pò penalizzato il nord.

Fonte: Ansa