Papa Francesco saluta l’Indonesia per dirigersi verso la seconda tappa del suo 45esimo viaggio apostolico in Asia e Oceania. All’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta ha avuto luogo la cerimonia di congedo dal Paese asiatico. Dopo il saluto delle rispettive delegazioni, il Pontefice è partito verso Port Moresby, in Papua Nuova Guinea. Non è mancato il consueto telegramma di saluto con un Capo di Stato, inviato da Bergoglio al presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo, per ringraziarlo dell’accoglienza.

Papa in Asia e Oceania: congedo dall’Indonesia

Questa mattina, 6 settembre, dopo aver celebrato la messa in privato, il Papa si è congedato dal personale e dai benefattori della nunziatura apostolica di Giacarta e si è trasferito in auto all’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta dove ha avuto luogo la cerimonia di congedo dall’Indonesia. Al suo arrivo all’aeroporto, il Papa è stato accolto dal ministro per gli Affari religiosi. Dopo il saluto delle rispettive delegazioni e del seguito locale, il Santo Padre è partito, alle ore 10.37 (5.37 ora di Roma), diretto a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, seconda tappa del suo viaggio in Asia e Oceania. L’atterraggio a Port Moresby è previsto dopo circa 6 ore di volo.

Il telegramma del Papa a Widodo

Subito dopo la partenza dall’aeroporto di Giacarta, il Papa ha fatto pervenire al presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo, un telegramma in cui si legge: “A conclusione della mia visita in Indonesia, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a sua eccellenza, alle autorità locali e a tutti gli indonesiani per l’assistenza e i numerosi gesti di fraternità a me rivolti nei giorni passati. Proseguendo il mio viaggio apostolico in Papua Nuova Guinea, Timor Leste e Singapore, sorvolerò lo spazio aereo indonesiano in diverse occasioni. Ogni volta, ricorderò intensamente il suo Paese, sul quale volentieri invoco abbonanti benedizioni divine”.

Il saluto del Papa al popolo indonesiano

“La mia visita in mezzo a voi volge al termine e voglio esprimere la mia gioiosa gratitudine per la squisita accoglienza che mi è stata riservata”. Lo ha detto ieri papa Francesco in un breve saluto al termine della messa celebrata alla stadio di Giacarta. “La rinnovo al signor presidente della Repubblica, che oggi era qui presente, alle altre autorità civili e alle forze dell’ordine, e la estendo all’intero popolo indonesiano”. “Si dice che nel libro degli Atti degli Apostoli il giorno della Pentecoste a Gerusalemme è stato un grande chiasso, e tutti facevano chiasso per predicare il Vangelo. Mi raccomando, cari fratelli e sorelle, fate chiasso, fate chiasso!”, è stato il suo congedo ‘a braccio’. Domani il Pontefice lascerà l’Indonesia per la Papua Nuova Guinea, seconda tappa del suo lungo viaggio tra Asia e Oceania.

Fonte: AgenSIR