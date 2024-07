E’ stato liberato il sacerdote cattolico rapito in Nigeria

“Vi ringrazio per le vostre preghiere per la mia salvezza”. Così padre Mikah Suleiman, ha ringraziato dopo la sua liberazione. Era stato rapito il 22 giugno scorso

Padre Mikah Suleiman, parroco della chiesa cattolica di St. Raymond Damba a Gusau, nello stato di Zamfara in Nigera, è stato rapito il 22 giugno dalla canonica della sua chiesa. Il suo rilascio è stato confermato attraverso un comunicato della diocesi cattolica di Sokoto il 7 luglio. Lo riporta Fides. Nella dichiarazione, si esprime profonda gratitudine a Dio per la protezione ricevuta e a tutti coloro che hanno sostenuto padre Suleiman con preghiere e supporto durante il periodo di prigionia.

Nigeria: liberato padre Mikah Suleiman

“Vi ringrazio per le vostre preghiere per la mia salvezza”. Così padre Mikah Suleiman, ha ringraziato coloro che hanno offerto preghiere per la sua liberazione. In un video postato sui social – scrive l’agenzia vaticana Fides – il sacerdote nigeriano rapito il 22 giugno appare sorridente e in buona salute, insieme a Mons. Matthew Hassan Kukah, Vescovo di Sokoto. “Grazie a Dio sono libero dalle mani dei banditi”, ha aggiunto. Padre Suleiman, parroco della chiesa cattolica di St. Raymond Damba, Gusau, nello stato di Zamfara era stato sequestrato tra le 2 e le 3 di notte del 22 giugno, nella canonica. Il suo rilascio è stato annunciato in un comunicato di domenica 7 luglio dal Direttore delle Comunicazioni della diocesi cattolica di Sokoto.

Rapito un altro sacerdote

“Siamo felicissimi di annunciare il rilascio sano e salvo di padre Mikah Suleiman, rapito il 22 giugno” afferma la dichiarazione. “Siamo profondamente grati a Dio per la Sua protezione e a tutti coloro che hanno offerto preghiere e sostegno durante questo periodo difficile”. “Il nostro ringraziamento va anche alle autorità e a tutti coloro che hanno contribuito al rilascio di padre Mikah. Attualmente sta ricevendo le cure e il sostegno necessari” conclude la dichiarazione. È ancora nella mani dei rapitori un altro sacerdote cattolico, padre Christian Ike, parroco della chiesa di San Matteo di Ajalli, Orumba North Local Government Area, nello Stato di Anambra, sequestrato assieme a un’altra persona nella mattina di domenica 16 giugno.

Fonte: AgenSIR