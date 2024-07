Nel comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede, Papa Francesco ha condannato gli attacchi contro due centri medici a Kyiv e una scuola a Gaza, esprimendo grave turbamento per l’incremento della violenza. Il Santo Padre ha manifestato la sua vicinanza alle vittime e ai feriti innocenti, auspicando e pregando affinché si trovino soluzioni immediate per porre fine ai conflitti in corso.

Papa Francesco: “Mettere termine ai conflitti in corso”

“Profondo turbamento per l’accrescersi della violenza”, “vicinanza alle vittime e ai feriti innocenti” e auspicio “che si possano presto identificare percorsi concreti che mettano termine ai conflitti il corso”. Ad esprimerli è il Papa, tramite un comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede sull’attentato a Kiev. “Il Santo Padre ha appreso con grave dolore le notizie circa gli attacchi contro due centri medici a Kyiv, tra cui il più grande ospedale pediatrico ucraino, nonché contro una scuola a Gaza”, vi si legge: “Il Papa manifesta il suo profondo turbamento per l’accrescersi della violenza”, prosegue la nota: “Mentre esprime vicinanza alle vittime e ai feriti innocenti, auspica e prega che si possano presto identificare percorsi concreti che mettano termine ai conflitti in corso”.

L’attacco all’ospedale pediatrico

L’ospedale pediatrico di Kiev colpito lunedì ha subito con un'”alta probabilità un colpo diretto” da un missile russo: lo ha detto la rappresentante dell’Alto Commissario Onu per i diritti umani in Ucraina, Danielle Bell. Intanto, è salito a 41 il bilancio dei morti causati dal massiccio attacco missilistico lanciato ieri dalle forze russe sull’Ucraina: lo riporta la Reuters. Il presidente Volodymyr Zelensky ha stimato il bilancio delle vittime in 37, tra cui tre bambini, ma il conteggio delle vittime nei luoghi degli attacchi in diverse regioni è di almeno 41 persone, scrive l’agenzia di stampa sul suo sito.

Israele: “Colpita scuola a Gaza utilizzata da terroristi”

Oggi l’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito “terroristi” che utilizzavano “una scuola” a Nousseirat nel centro della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito “terroristi” che utilizzavano “le strutture di una scuola nella zona di Nuseirat”, nel centro della Striscia di Gaza, nella notte tra lunedì e martedì. Una fonte medica dell’ospedale Al-Awda di Nouseirat ha detto all’AFP che la sua struttura ha ricevuto diversi feriti a seguito di un attacco a una scuola gestita dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa).

Fonte: Ansa