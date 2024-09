Il Papa ai religiosi: “Non perdetevi in chiaccihere inutili”

Papa Francesco ha esortato la Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e le suore del Divino Salvatore a parlare poco e ad evitare chiacchiere inutili, incoraggiando invece l’ascolto attento, nella preghiera e nel silenzio. Ha sottolineato l’importanza di essere apostoli della speranza in un mondo che ne ha grande bisogno. Riferendosi alla Madonna, ha ricordato che lei indica sempre Gesù e ha invitato tutti a fare lo stesso: mostrare agli altri Gesù, non sé stessi, perché in lui risiede la speranza.

Papa Francesco: ai religiosi, “parlare poco, non perdersi in chiacchiere inutili”

“Parlare poco, non perdersi in chiacchiere inutili”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza la Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e le suore del Divino Salvatore, a cui si è rivolto, rispettivamente, in spagnolo e in italiano. “Parlare poco – confrontarsi, aprirsi, ma non perdersi in chiacchiere inutili –, ascoltare molto – nella preghiera, nel silenzio, nell’attenzione agli altri – e custodire nel cuore, per essere apostoli della speranza, in un mondo che ne ha tanto bisogno”, la consegna di Francesco. “Tante vote non sappiamo ascoltare”, le parole a braccio di Francesco, che si è soffermato su “un tratto caratteristico della Madonna: lei non mostra mai se stessa, ma sempre Gesù: ‘Fate quello che vi dirà’. La Madonna sempre segnala Gesù”. “Dobbiamo imparare questo”, l’invito finale: “mostrare agli altri Gesù, non noi stessi, perché per tutti, oggi e sempre, la sola speranza è in lui”.

Fonte: AgenSIR