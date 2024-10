Ue, al via il ponte aereo umanitario per il Libano

In una specifica nota, l’Unione Europea, ha sancito l’inizio di un’operazione di ponte aereo umanitario per sostenere le persone colpite dalla crisi in Libano.

La mobilitazione

“L’Ue sta mobilitando tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere le persone colpite dalla crisi in corso in Libano e oggi ha lanciato un’operazione di ponte aereo umanitario che consiste in tre voli da Dubai e Brindisi, il primo dei quali raggiungerà Beirut l’11 ottobre. I voli trasporteranno scorte di proprietà dell’Ue che comprendono, tra l’altro, articoli per l’igiene, coperte e kit di emergenza”. Lo si legge in una nota. Attivato inoltre il Meccanismo di Protezione Civile con l’aiuto da parte di molti Stati membri, già dalla scorsa settimana.

Fonte: Ansa