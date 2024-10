Pablo Virgilio David creato Cardinale: lo sguardo della Chiesa sull’Asia

Tra i nuovi Cardinali creati da Papa Francesco c’è mons. Pablo Virgilio Siongco David, attuale vescovo di Kalookan, nelle Filippine. Egli è stato ordinato sacerdote nel 1983 e, nel 2006, è stato nominato vescovo da Benedetto XVI. È autore di diverse pubblicazioni sulla Sacra Scrittura.

La biografia

Mons. Pablo Virgilio Siongco David nato a Betis, Guagua, Pampanga, nell’arcidiocesi di San Fernando, il 2 marzo 1959. È stato ordinato sacerdote il 12 marzo 1983 per l’arcidiocesi di San Fernando. Dopo un anno, come Viceparroco, è stato Direttore del Mother of God Counsel Seminary sino al 1986. Dal 1986 al 1991 ha studiato all’estero, conseguendo la Licenza e poi il Dottorato in S. Teologia presso la Catholic University of Louvain, e frequentando i corsi dell’Ecole Biblique de Jerusalem ove è stato diplomato.

Gli incarichi ricoperti

Rientrato in Patria ha svolto diversi ruoli di direzione ed insegnamento nell’equipe educativa del seminario arcidiocesano. Nel 2002 è diventato direttore del Dipartimento di Teologia del seminario, continuando ad insegnare Sacra Scrittura. Nel medesimo anno è stato eletto Vicepresidente dell’Associazione dei biblisti cattolici delle Filippine e Vicepresidente dell’Archidiocesan Media Apostolate Networks. È autore, a livello sia accademico che divulgativo, di diverse pubblicazioni sulla Sacra Scrittura. Il 27 maggio 2006 è stato nominato, da Benedetto XVI, Vescovo titolare di Guardialfiera ed Ausiliare di San Fernando, ed è stato consacrato il 10 luglio successivo. Il 14 ottobre 2015, è stato nominato Vescovo di Kalookan (Filippine).

Fonte: Vatican News