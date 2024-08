Terremoto 6.9 a Tonga. Guterres: “Fondamentale l’allerta precoce”

Un fortissimo sisma di magnitudo 6.9 ha colpito l’arcipelago di Tonga nell’oceano Pacifico. L’epicentro del sisma è stato localizzato in mare aperto ma ha scosso numerosi edifici sulla costa, compreso quello dove si stava svolgendo il Forum delle Isole del Pacifico, alla presenza del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Che ha sottolineato l’importanza dei sistemi di allerta precoce, dichiarando che l’ONU sta lavorando per garantire che tali sistemi proteggano universalmente tutti entro il 2027.

Terremoto di magnitudo 6.9 a Tonga

Terremoti: Guterres, allerta precoce ovunque entro 2027

“Proprio mentre oggi parlavo ai bambini e ai giovani di Tonga dell’importanza della preparazione alle catastrofi, abbiamo assistito a un terremoto. Grazie ai sistemi di allerta precoce, siamo stati subito informati che non sussisteva alcun rischio di tsunami. Questi strumenti sono vitali per moltissime persone, nel Pacifico e non solo. L’Onu sta lavorando per garantire che i sistemi di allerta precoce proteggano ogni persona sulla Terra entro la fine del 2027″. Lo scrive in un post su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in merito al sisma di magnitudo 6.9 che si è verificato nell’arcipelago di Tonga.

