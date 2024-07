Panama: José Raúl Mulino si è insediato alla presidenza

Si è insediato quale nuovo presidente di Panama osé Raúl Mulino, eletto lo scorso 5 maggio con oltre un terzo delle preferenze. Resterà in carica 5 anni. Numerose le sfide che dovrà affrontare nel prossimo quinquennio, in primis quella migratoria.

José Raúl Mulino si è insediato alla presidenza di Panama

Il 65enne José Raúl Mulino si è insediato alla presidenza di Panama, al termine della cerimonia di giuramento cui hanno preso parte numerosi capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Il nuovo presidente, eletto con il 34,23% dei voti lo scorso 5 maggio, ha davanti a sé un mandato di cinque anni in cui dovrà confrontarsi con numerose sfide: dalla crisi economica al crollo del sistema pensionistico, dalla siccità che attanaglia il Canale ai flussi migratori irregolari, oltre che le questioni minerarie che dividono l’opinione pubblica.

Silli: “I rapporti tra Italia e Panama sono eccellenti”

“I rapporti tra Italia e Panama sono eccellenti sul piano politico ed economico”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato italiano agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Giorgio Silli, a margine della cerimonia di insediamento del neopresidente panamense Josè Raul Mulino. La relazione tra i due paesi genera “opportunità anche in nuovi settori, in particolare scientifico-tecnologico e spaziale”, ha commentato Silli all’ANSA osservando come “attraverso il Meccanismo di dialogo politico bilaterale sarà possibile esplorare ulteriori sinergie e partenariati innovativi”.

Fonte: Ansa