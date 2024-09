Global Citizen Award, Meloni a Musk: “Governare i rischi della IA”

Elon Musk ha consegnato alla premier Giorgia Meloni a New York il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council “per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all’Unione Europea e all’alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024”. Nel suo discorso Meloni ha difeso e lodato i valori dell’Occidente “di cui non dovremmo vergognarci” e richiamato l’attenzione sul pericolo dell’Intelligenza Artificiale senza regole certe.

Musk consegna a Meloni il “Global Citizen Award 2024”

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto stasera alla Ziegfeld Ballroom di New York il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council “per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all’Unione Europea e all’alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024”. A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il controverso patron di Tesla, X e SpaceX Elon Musk, la cui scelta ha suscitato malumore all’interno del think tank e polemiche politiche. I due erano seduti accanto allo stesso tavolo. Lo stesso ‘award’ e’ stato consegnato anche al presidente del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, al primo ministro greco Kyriakos Mītsotakīs, e alla vicepresidente della holding sud-coreana CJ Group, Miky Lee. I premi vengono consegnati ogni anno a margine della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a personalità internazionali che più si sono distinte a livello globale. Tra i precedenti vincitori del riconoscimento Shimon Peres, Henry Kissinger, Volodymir Zelensky, Christine Lagarde, Rania di Giordania; Mario Draghi, il ceo di Google e Alphabet Sundar Pichai.

Fermamente con chi difende propria libertà e sovranità

“In un tempo dominato dal caos l’Italia si schiera fermamente al fianco di chi difende la propria libertà e sovranità, non solo perché è giusto farlo, ma anche perché è nell’interesse dell’Italia e dell’Occidente impedire un futuro in cui prevalga la legge del più forte”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni ricevendo il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council da Elon Musk.

Meloni: “La mia ambizione è guidare, non seguire”

“Come politico, hai fondamentalmente due opzioni: essere un leader o un seguace, indicare una rotta o meno, agire per il bene del tuo popolo o agire solo guidato dai sondaggi. Bene, la mia ambizione è guidare, non seguire”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni ricevendo il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council da Elon Musk.

Meloni all’Atlantic Council difende e loda valori dell’Occidente

Nel suo discorso per il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council Giorgia Meloni ha difeso e lodato i valori dell’Occidente (“di cui non dovremmo vergognarci”) ammonendo contro i suoi rischi di “auto-sminuirsi” (con un “crescente disprezzo che ci porta a voler cancellare con la violenza i simboli della nostra civiltà, negli Stati Uniti come in Europa”) e, dall’altro, “di pretendere spesso di essere superiore agli altri”. “Il risultato? L’Occidente – ha detto – rischia di diventare un interlocutore meno credibile. Il cosiddetto Sud globale chiede più influenza. Le nazioni in via di sviluppo che sono ormai ampiamente consolidate collaborano autonomamente tra loro. Le autocrazie stanno guadagnando terreno sulle democrazie e rischiamo di assomigliare sempre di più a una fortezza chiusa e autoreferenziale”. “In Italia, per invertire questa rotta, abbiamo deciso di lanciare il Piano Mattei per l’Africa, un modello di cooperazione paritaria per costruire con i Paesi africani un partenariato nuovo e duraturo”, ha spiegato.

Meloni: “Difenderemo nostri valori contro regimi autoritari”

“C’è una narrazione che i regimi autoritari si prendono molto cura (dei loro cittadini, ndr). Riguarda l’idea dell’inevitabile declino dell’Occidente, l’idea che le democrazie non riescano a mantenere le promesse. Un esercito di troll e bot stranieri e maligni è impegnato a manipolare la realtà e a sfruttare le nostre contraddizioni. Ma ai fan di regimi autoritari, lasciatemi dire molto chiaramente che difenderemo i nostri valori”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni ricevendo il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council da Elon Musk

Meloni cita Michael Jackson e la sua canzone “Man in the mirror”

Nel suo discorso per il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council Giorgia Meloni ha citato la canzone “Man in the mirror” del “mio professore di inglese, il cantante Michael Jackson: inizio dall’uomo allo specchio, gli chiedo di cambiare i suoi modi”. “Dobbiamo iniziare da noi stessi, per sapere chi siamo veramente e rispettarlo, così da poter comprendere e rispettare anche gli altri”, ha detto.

Meloni a Musk, governare i rischi dell’intelligenza artificiale

“Mentre sviluppiamo l’intelligenza artificiale, cerchiamo di governarne i rischi perché non intendiamo barattare la nostra libertà in cambio di un maggiore comfort. Sappiamo come leggere questi fenomeni perché la nostra civiltà ci ha dato gli strumenti”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni ricevendo il “Global Citizen Award 2024″ dell’Atlantic Council e rivolgendosi direttamente a Elon Musk, che le ha consegnato il premio e di cui lei ha elogiato il ‘genio prezioso”.

