Il maltempo flagella la Toscana: dispersi un’anziana e un neonato

Una fortissima ondata di maltempo ha colpito la Toscana, in particolare il Pisano e il Livornese. Sono in corso le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna, dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). Lo rendono noto i Vigili del fuoco che hanno messo in campo sia i sommozzatori sia le squadre di cinofili. Gravi danni anche a Castagneto (Livorno), colpita da frane causate dalle forti piogge. Criticità si sono riscontrate anche a Montescudaio (nel Pisano) e a San Vincenzo e Castagneto Carducci nel Livornese.

Sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano. Lo rendono noto i Vigili del fuoco, spiegando che padre, madre e nonno, turisti stranieri, sono stati tratti in salvo dal tetto. Impegnati sommozzatori e cinofili.

Sindaca Castagneto: “Furia di acqua e fango ma nessuna vittima”

“221 millimetri di poggia (76 in 30 minuti), danni ingenti ma per fortuna nessuna vittima. Mai registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno prestato opera di soccorso”. È l’aggiornamento che fornisce sui social Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci, comune della provincia di Livorno, località colpita dal maltempo di questa notte.

Giani: “A Castagneto perturbazione più intensa da 1928”

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato tramite Facebook un aggiornamento sul maltempo che ha colpito la parte centrale della regione in serata. “Sono interrotte due strade provinciali a Castagneto Carducci con problemi al ponte sul fosso di Bolgheri. Alcune strade nei pressi del torrente Sterza sono chiuse al traffico. I tecnici di Enel stanno lavorando per riattivare le circa 700 utenze rimaste senza elettricità”, ha spiegato. “Era dal 1928 che a Castagneto Carducci non si registrava una perturbazione così intensa”, ha aggiunto.

Allagamenti e frane sulla costa livornese

La perturbazione che ha interessato la zona sud del territorio provinciale di Livorno, con la caduta di oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime sei ore, ha causato nella notte disagi in particolare nei territori dei comuni di Castagneto Carducci e San Vincenzo. Le forti piogge hanno gonfiato i torrenti Carestia, dei Molini e Seggio di Bolgheri che sono esondati allagando le frazioni di pianura di Donoratico, Marina di Castagneto, Bolgheri e parte di Castagneto Carducci. Si registrano piccole frane e cedimenti arginali in alcune strade.

Allagamenti nel Livornese, Vvf impegnati anche in salvataggi

I vigili del fuoco del comando di Livorno, con il supporto dei colleghi di Follonica (Grosseto) e i sommozzatori di Livorno e Firenze, stanno intervenendo per la forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia livornese, in particolare nelle zone di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo. Le unità dei vigili del fuoco sono impegnate prevalentemente per danni d’acqua e allagamenti. In corso anche salvataggi di persone che si trovano in situazioni precarie. Mobilitato anche personale specializzato in soccorso acquatico proveniente dai comandi di Firenze, Lucca e Massa Carrara.

Fonte: Ansa