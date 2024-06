Mattarella: “La lotta di popolo contro il nazismo riscattò l’Italia”

“Nella ricorrenza degli ottant’anni di vita rivolgo il saluto più cordiale all’ANPI, unito all’apprezzamento per l’opera svolta: Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente del Comitato Nazionale A.N.P.I. Gianfranco Pagliarulo, negli 80 anni dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Mattarella a ANPI, Liberazione condusse a nuova Europa

“La lotta di popolo contro il fascismo e il nazismo, che ha realizzato il riscatto dell’Italia dopo le pagine della dittatura e della sua violenza, ha condotto a una nuova Europa, promessa di libertà e di pace. Oggi di fronte alla guerra, tornata in Europa con l’invasione dell’Ucraina, siamo chiamati alla responsabilità di ricostruire la pace nella libertà, nel rispetto del diritto, dell’indipendenza e dell’autodeterminazione dei popoli”. Lo dice il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente del Comitato Nazionale A.N.P.I. Gianfranco Pagliarulo, negli 80 anni dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Mattarella: “ANPI ha rafforzato unità Paese intorno a Carta”

“Nella ricorrenza degli ottant’anni di vita rivolgo il saluto più cordiale all’ANPI, unito all’apprezzamento per l’opera svolta, lungo l’arco della storia repubblicana, per custodire e trasmettere i valori della Resistenza e rafforzare l’unità del Paese attorno alla Costituzione. Nell’ambito del movimento partigiano, l’istituzione dell’A.N.P.I. è stata un segno di impegno civile per la democrazia, la pace, la libertà, l’uguaglianza, valori conquistati a prezzo di duri sacrifici dalle generazioni che ebbero parte alla Guerra di Liberazione, contro ogni forma di oppressione e autoritarismo. L’impegno delle giovani generazioni in questo percorso, nella memoria dei patrioti che generosamente contribuirono, con la Resistenza all’oppressore, all’edificazione della Repubblica, suscita apprezzamento”.