Maltempo: in Emilia Romagna e nelle Marche è stato di emergenza

Gli eventi atmosferici che si sono abbattuti sull’Emilia Romagna e sulle Marche hanno portato il governo a dichiarare lo stato di emergenza. Non è l’unica decisione presa da Palazzo Chigi che ha dichiarato di aver stanziato del denaro sul fondo per le emergenze nazionali

Un aiuto per ripristinare i servizi

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato questa mattina lo stato di emergenza per la Regione Emilia Romagna e le Marche a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nelle due Regioni a partire dal 17 settembre. Come viene spiegato in un comunicato di Palazzo Chigi, “per garantire le misure e gli interventi più urgenti e prioritari di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche” in Emilia Romagna sono stati stanziati 20 milioni di euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Analogo intervento anche per le Marche, per le quali sono stati stanziati 4 milioni di euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali.

Fonte: Angesir