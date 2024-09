Epidemia di Mpox: in Burundi due terzi dei contagiati sono minori

Il dottor Paul Ngwakum di Unicef ha dichiarato che la situazione in Burundi sta peggiorando molto velocemente. Unicef ha il delicato compito di seguire la comunicazione che deve essere veritiera, ma che non deve mai terrorizzare la popolazione. Tra gli altri obiettivi quello di sostenere la salute mentale delle famiglie colpite dal vaiolo

I casi sono in aumento

“I bambini in Burundi stanno sopportando il peso dell’epidemia di Mpox, con tassi di infezione allarmanti e gravi impatti sulla salute. Dei circa 600 casi segnalati, due terzi riguardano bambini e ragazzi sotto i 19 anni. La situazione si è aggravata rapidamente, con un aumento di oltre il 40% dei casi nelle ultime tre settimane”. Lo ha dichiarato il consulente sanitario regionale dell’Unicef per l’Africa orientale e meridionale, dottor Paul Ngwakum, a seguito di una missione in Burundi”.

Sostegno alla salute mentale

“L’Unicef, in collaborazione con l’Oms, Africa Cdc e altri partner, sta guidando la risposta in settori chiave, tra cui la comunicazione del rischio – così importante in quanto si assiste a una grande quantità di disinformazione online – insieme alla prevenzione delle infezioni e al sostegno alla salute mentale per i genitori e gli operatori in prima linea”, ha spiegato. Perché il sostegno alla salute mentale? “Perché le famiglie colpite – ha precisato – sono soggette a stigma, miti e temono il ripetersi di precedenti gravi epidemie sanitarie come l’ebola o il Covid-19. Per questo è importante il ruolo che stiamo svolgendo. Il nostro ruolo è quindi importante per sfatare i miti e calmare le paure”.

Attenzione alle scuole

Per Ngwakum, “particolarmente preoccupante è l’aumento di Mpox tra i bambini di età inferiore ai 5 anni, che rappresentano il 30% dei casi segnalati, sottolineando così l’urgente necessità di interventi mirati alla riapertura delle scuole in Burundi. L’Unicef sta sostenendo il ministero dell’Istruzione nell’implementazione di misure sanitarie nelle scuole, nella formazione del personale per riconoscere i primi sintomi del vaiolo e nel rafforzamento dell’igiene delle mani. Il nostro obiettivo è garantire che tutti i bambini possano tornare a scuola in sicurezza e ridurre al minimo le interruzioni dell’istruzione. Ma non fraintendeteci, non abbiamo tutte le risposte. Nessuno le ha. Si tratta di una situazione in rapida evoluzione, con un nuovo ceppo infettivo, e stiamo imparando ogni giorno di più sulle diverse modalità di trasmissione. E con le nuove informazioni aggiorniamo la nostra comunicazione e la nostra risposta”.

Ngwakum: “Porre fine a questa epidemia”

“Ma anche in questa triste situazione, da quello che ho visto questa settimana, devo dire che abbiamo un’opportunità qui in Burundi: non abbiamo avuto morti a causa dell’Mpox e abbiamo l’opportunità di porre fine a questa epidemia in un breve periodo di tempo”, ha rilevato Ngwakum, evidenziando che “in Burundi abbiamo la possibilità di dimostrare che possiamo porre fine a questa pericolosa e minacciosa epidemia in un tempo relativamente breve. Se agiamo rapidamente”. L’Unicef chiede urgentemente 58,8 milioni di dollari per potenziare la sua risposta in sei Paesi africani, tra cui il Burundi, dove i bambini sono più colpiti.

Fonte: Angesir