Israele: “Ucciso comandante Hezbollah a Beirut”

L’esercito israeliano avrebbe ucciso a Beirut – capitale del Libano – il comandante di Hezbollah Suhail Hussein Husseini. L’uomo era responsabile del trasporto e della distribuzione di armi avanzate dall’Iran. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di non colpire l’aeroporto di Beirut e le strade di accesso, per permettere l’evacuazione di cittadini americani e stranieri.

Idf: “Ucciso a Beirut comandante del quartier generale Hezbollah”

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso a Beirut Suhail Hussein Husseini, comandante del quartier generale di Hezbollah. L’aviazione israeliana ha condotto un attacco sulla base di informazioni di intelligence. Secondo l’Idf, Husseini svolgeva un ruolo cruciale nel trasporto di armi tra l’Iran e Hezbollah ed era responsabile della distribuzione delle armi avanzate tra le unità dell’organizzazione. Inoltre, era membro del consiglio della Jihad, organismo della leadership militare di Hezbollah.

Usa a Israele: non colpire aeroporto di Beirut e strade di accesso

Il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, ha chiesto a Israele di non attaccare l’aeroporto di Beirut o le strade che vi conducono. “Riteniamo che sia molto importante che non solo l’aeroporto sia aperto, ma anche che le strade per l’aeroporto siano aperte, in modo che i cittadini americani che vogliono andarsene possano uscire, come pure i cittadini di altri paesi”, ha detto ai reporter.

Fonte: Ansa