Durante la notte, Genova è stata colpita da forti piogge che hanno causato l’esondazione del rio Fegino in Val Polcevera e vari allagamenti in diverse zone della città. L’allerta maltempo, inizialmente gialla, è stata innalzata a livello arancione. Il Centro Operativo Comunale ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di alcune strade. Anche i dehor delle attività commerciali sono stati chiusi. Le previsioni indicano un ulteriore aggravamento del maltempo nelle prossime ore.

Maltempo: esonda rio a Genova nella notte

Genova è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte. Il fronte della perturbazione, che ha determinato ieri sera l’innalzamento dell’allerta da giallo a arancione, ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l’esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti. Il Centro operativo comunale si è riunito alle 4 di stamani e, vista la risposta al suolo alle precipitazioni e considerate le previsioni di peggioramento del fronte temporalesco ha indicato la necessita’ di chiudere le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

Chiuse strade e scuole

Il Comune di Genova ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. La decisione è stata presa dal Centro Operativo Comunale, che si è riunito alle 4 di questa mattina, alla luce della reazione del suolo alle precipitazioni in atto e considerate le previsioni di peggioramento del fronte temporalesco per le prossime ore. Decisa anche la chiusura dei dehor delle attività commerciali sulle aree esondabili. Sulla zona la protezione civile ha emesso allerta maltempo arancione.

Fonte: Ansa