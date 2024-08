Israele, confermato l’invio dei negoziatori di pace il 15 agosto

I colloqui per il cessate il fuoco si svolgeranno a Doha o al Cairo

Haaretz ha riportato che, dopo la richiesta formulata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, i quali hanno esortato Israele e Hamas alla ripresa delle trattative per un cessate il fuoco il 15 agosto a Doha o al Cairo, Netanyahu ha annunciato che invierà in loco una delegazione per discutere il quadro di un cessate il fuoco.

La notizia

Rispondendo “all’offerta degli Stati Uniti e dei mediatori”, l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha annunciato che Israele invierà una delegazione a Doha o al Cairo il 15 agosto per concordare i dettagli del quadro del cessate il fuoco a Gaza formulato da Egitto, Stati Uniti e Qatar. Lo riporta Haaretz.

Fonte: Ansa