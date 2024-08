Venezuela, adottati provvedimenti restrittivi nell’ambito dei social

Durante una manifestazione in suo favore svoltasi a Caracas, il presidente venezuelano Nicolas Maduro, ha dichiarato che, un famoso social network, è stato ritirato per dieci giorni dal Venezuela.

La notizia

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato, durante una manifestazione in suo favore a Caracas, che il social network X è stato “rimosso dalla circolazione” per dieci giorni. L’agenzia delle telecomunicazioni ha “deciso di ritirare il social X, precedentemente conosciuto come Twitter, per dieci giorni in Venezuela”, ha detto Maduro aggiungendo di essere lui il promotore della proposta.

Fonte: Ansa