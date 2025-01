L’Inter perde l’attimo

La maledizione dei recuperi e se vogliamo anche quella del Bologna che due anni fa batté l’Inter frenando definitivamente la corsa scudetto a favore del Milan. E stasera, sempre il Bologna, ha rallentato la corsa verso la vetta dei nerazzurri, bloccati sul 2-2 a San Siro. Risultato che giova solo al Napoli che tiene la vetta della classifica con un +3 sull’Inter. Sblocca Castro, pari Dumfries, Lautaro mette la freccia e Kolm la riprende definitivamente per il 2-2 finale. Con tanta amarezza per i nerazzurri, mentre continua a crescere il Bologna che stasera sale all’ottavo posto a -1 dal Milan.

Castro-Dumfries, botta e risposta

Nel surreale silenzio di San Siro per lo sciopero della tifoseria di casa per il caro biglietti, l’Inter, in rimonta, chiude avanti la prima frazione grazie ai gol di Dumfries e Lautaro che replicano al vantaggio bolognese con Castro. Primo tempo in salita per la formazione di Inzaghi, con il Bologna attento, bravo a monetizzare la prima vera occasione del match. Moro cerca la porta dopo una corta respinta di Bastioni, palla che rimane nella disponibilità di Castro che fa 1-0. Solo pochi istanti prima, Inter che si salva con la deviazione provvidenziale di Sommer sempre su Castro dopo una indecisione di Zielinski. Il vantaggio, anziché dare forza al Bologna, lo intristisce. Errori in disimpegno e qualche falla dietro che hanno spinto l’Inter ad accelerare. Così il vantaggio felsineo dura un battito di ciglia. Il pari nerazzurro arriva a stretto giro, dopo la conclusione di Dimarco respinta da Skorupski sulla quale si avventa in tap in Dumfries che fa 1-1.

La ribalta Lautaro

Cambia l’inerzia della partita, con gli esterni nerazzurri che fanno il vuoto coin Dimarco che manca d’un soffio il colpo grosso poi Lautaro gira di poco alto. Il Bologna si scuote, Sommer vola su Odgard smanacciando un possibile pericolo. E quando tutto faceva presagire il pari all’intervallo, ecco il guizzo di Lautaro che finalizza un centro al bacio del solito Dimarco: 2-1 Inter all’intervallo.

La riprende Holm

La partita si apre, con l’Inter vogliosa di chiuderla, il Bologna di riprenderla. Feroce mancino di Lautaro dal limite, Skorupski c’è. Ma nel momento migliore dei nerazzurri, riecco il Bologna, complice un errore di Dimarco che chiude male, palla che finisce a Orsolini che la mette in mezzo per l’accorrente Holm, gran diagonale con deviazione di Bastoni e Sommer è battuto: 2-2 e tutto da rifare. Il Bologna ci crede, Orsolini fa partire un destro sul secondo palo, Sommer ci arriva. Inzaghi si affida ai cambi con l’ingresso di Pavard, Frattesi e Carlos Augusto. Venti alla fine e partita ancora tutta da scrivere. Dentro anche Taremi per Lautaro col nuovo entrato che controlla male davanti a Skorupski. Il Bologna si chiude mettendosi a cinque dietro chiudendo tutte le linee di passaggio. Quattro di recupero che però non bastano per il definitivo sorpasso. E’ 2-2 fa tanto comodo al Bologna e al Napoli. Meno per l’Inter.