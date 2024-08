Cerimonia del Ventaglio, Fontana: “Il giornalismo d’inchiesta è fondamentale”

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha rilasciato una dichiarazione e risposto a delle domande durante la cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare. La cerimonia a Montecitorio è iniziata con un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Bologna. Fontana: “Una ferita aperta nel Paese”.

Fontana: “Il giornalismo d’inchiesta è fondamentale”

“Il giornalismo d’inchiesta ha un ruolo fondamentale”. A dirlo, durante la cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare è il presidente della Camera Lorenzo Fontana. “La libertà di espressione – aggiunge – è un caposaldo della democrazia. Senza libertà di espressione non c’è la democrazia” e “dà la cifra della democrazia che siamo e dobbiamo difenderla a tutti i costi”. “C’è anche un po’ troppa libertà di infangare qualcuno o di prendersela con qualcuno ma da questo punto di vista non servono norme o multe. Bisognerebbe solo essere prudenti come consiglia anche San Tommaso D’Aquino. I giornalisti hanno un potere importante”.

“Attualmente non è previsto il voto sul Cda della Rai”

“Votazione per i membri del Cda Rai? Noi stiamo attendendo il calendario, avevamo fatto una ipotesi. E in capigruppo dovevamo tenere aperti degli spazi. Al momento non abbiamo novità. Chiederemo anche al Senato, ma al momento la prossima settimana non è prevista”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia del Ventaglio, a Montecitorio. “Se sarà possibile votare la prossima settimana lo faremo sapere”, ha aggiunto Fontana.

“Con etica i giornalisti devono lavorare in piena libertà”

“Credo che la violenza sia assolutamente sempre da condannare, quando è successo un caso in Parlamento mi sono molto arrabbiato, sono cose che non si fanno fuori e molto meno in Aula. I giornalisti possono con una certa etica professionale fare assolutamente il loro lavoro nella piena libertà di informazione, non c’è mai una giustificazione alla violenza, ciò che è successo a Torino non è tollerabile”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia del ventaglio, a Montecitorio.

Strage di Bologna, Fontana: “Guardinghi contro gli estremismi”

Su invito del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, la cerimonia del Ventaglio, a Montecitorio, è iniziata con un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Bologna. “Una ferita aperta nel Paese – ha detto Fontana – ancora ci sono dei lati oscuri, è stata identificata la matrice neofascista. Mi auguro che il terrorismo sia parte di un passato dell’Italia, che non possa ritornare. Quando ho iniziato la mia attività politica, ero in un consiglio di circoscrizione di Verona, e dedicammo una via a un ragazzo di Verona morto nella strage di Bologna, aveva 20 anni. La memoria deve continuare perché non esista più una violenza politica di quel livello, gli estremismi sono da evitare. Bisogna stare guardinghi per fare in modo che non tornino”.

Fonte: Ansa