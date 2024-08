Pesi leggeri da urlo

Inizia bene la giornata azzurra a Parigi, con la medaglia numero 17. A portarla in dote ancora una volta il canottaggio con il doppio pesi leggeri, con Stefano Oppo e Gabriel Soares, dietro l’Irlanda, con gli azzurri che precedono la Grecia che si accontenta del bronzo. Gara pazzesca, sul filo dell’equilibrio. Gli azzurri partono meglio e sembrano ingranare la arcia giusta, ma Irlanda e Grecia tengono il passo. Gli irlandesi sono decisamente più forti e allungano spediti verso il titolo, con italiani e greci che tengono sulle spine i tifosi sulle tribune. E’ un testa a testa senza soluzioni di continuità, tanto che la medaglia si decide al fotofinish, con l’ultimo rabbioso scatto dei due azzurri che spingono e di un nulla hanno la meglio sulla Grecia. E’ l’ottava medaglia d’argento per l’Italia, l’ultima per il canottaggio in questa categoria che da Los Angeles 2028 sarà sostituita dal beach sprint. Per noi le medaglie diventano 17, senza scaramanzia.