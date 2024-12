La nuova lingua dei meme. “I social sono accusati di distruggere l’italiano- spiega Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale-. In realtà la nostra lingua, immutata per secoli, sta dimostrando ottima capacità di adattamento ai nuovi media. Sono, piuttosto, gli italiani che da molti decenni mostrano una regressione culturale che riversano sui social senza troppa attenzione alla loro reputazione”. I meme sono contenuti digitali che, grazie alla loro natura spesso umoristica e alla facile condivisione, circolano rapidamente tra gli utenti di Internet. I meme possono variare, ma sono tutti accomunati dalla capacità di generare condivisione e interazione. Si di diffonde, infatti, attraverso le interazioni (commenti/condivisioni) sui social network. Ecco perché, solitamente, sono gli esperti in gestione social ad occuparsi del meme digital marketing. Si chiama “Hide the pain Harold” (letteralmente: “Nascondi il dolore Harold”) il meme che gira su tutti i social. Rappresenta un sorriso che fa compagnia ad occhi inquieti, impauriti. Nel libro “La lingua dei meme” scritto dal professor Pierluigi Ortolano con Debora de Fazio vengono descritte e analizzate le nuove frontiere della grammatica. Il meme sul web è semplicemente un’immagine, una frase, un video o una foto declinata in maniera spiritosa. Si tratta di un tormentone che si diffonde in maniera virale e spontanea sulla Rete.

Neo- grammatica

Con l’avvento e con l’incremento dei media digitali si è manifestato anche un nuovo modo di comunicare. In questo contesto si inseriscono i meme, con tutta la loro portata social e virale insieme. Il volume ne delinea la storia, a partire dal nome, ne descrive le principali strutture di tipo linguistico-testuale e contenutistico-lessicale (aforismi, frasi fatte, tormentoni, giochi di parole e snowclones) e alcuni ambiti di applicazione. Ampio spazio è dedicato, inoltre, all’impiego dei meme come forma di comunicazione “social/grammaticale”, per insegnare le regole dell’italiano, in un itinerario ludolinguistico che va dal meme all’errore, dall’errore all’imitazione, dall’imitazione alla correzione. “Spiegare gli errori d’italiano attraverso i meme. Vediamo sui social Robin schiaffeggiato da Batman per aver detto ‘se io vorrei’ o altri fumetti sulla grafia di ‘un pò’, ‘pultroppo’ o ancora una donna terrorizzata chiedere ‘chi ha scritto qual è con l’apostrofo?’. E ancora l’annuncio su Facebook ‘sto cercando casa in affitto per un amico che ha partorito da poco la moglie'”, racconta Pierluigi Ortolano.

La lingua dei meme

Il docente universitario riferisce alcuni degli esempi di errori di grammatica commessi più di frequente. Esempi portati in sala consiliare a Spoltore (Pescara) nel terzo appuntamento “A tu per tu con la cultura” organizzato dall’Università del tempo libero guidata da Oriana Bovio. “Occhi puntati sull’assenza di punteggiatura, sulla funzione del ‘che’ – sottolinea Ortolani – Attento quando metti la virgola perché se non la metti il senso della tua comunicazione non funziona. Dito puntato anche sui libri di testo scolastici che affrontano con superficialità la differenza tra ‘punto’, ‘virgola’ e ‘punto e virgola’. Giacomo Leopardi scrisse: ‘la libertà nella lingua deve venire dalla perfetta scienza e non dall’ignoranza‘. Che esercizio faccio io? Noi proponiamo ai nostri studenti di individuare l’errore di grammatica, di scrivere la frase corretta e commentarla in classe”. Il libro, evidenzia il professor Ortolano, “vuole provare a rivoluzionare una cosa molto semplice. Per insegnare la grammatica non partiamo dalla definizione. Solo alla fine chiedo agli studenti: a cosa serve l’apostrofo?”.

Commistione

Secondo Vera Gheno, tutto il sistema linguistico delle lingue social poggia sull’italiano neostandard. Con una particolarità, Mentre siamo abituati alla ricorrenza di tutta una serie di elementi che si discostano dallo standard nel parlato, lo siamo molto meno nello scritto. Insomma, leggere scritte certe costruzioni, certi usi verbali, certe frasi apparentemente sciatte provoca più di una perplessità, che non avremmo nei confronti di una comunicazione parlata. Questa strana commistione di scritto e parlato ha spinto i linguisti a usare a lungo definizioni come parlatoscritto, creolo scritto-orale, discorso digitato. Oggi questa visione delle lingue della comunicazione mediata come una specie di incrocio tra scritto e orale è stata almeno in parte superata”. Il linguista Giuseppe Antonelli da tempo studia questi fenomeni. E ritiene che l’italiano che si incontra sui social e non solo sia il primo vero italiano scritto informale, dopo secoli nei quali la scrittura è sempre stata considerata un contesto ad alta formalità. Antonelli lo chiama e-taliano ed enfatizza la sua caratteristica di non essere né davvero scritto né davvero parlato, quanto piuttosto digitato. Un’attività che sollecita parti diverse del cervello rispetto alla scrittura manuale. Cche quindi ovviamente è da conservare e preservare accanto a quella digitata.

Ortografia e sintassi

“Neanche i fruitori stessi dei nuovi media assegnano a queste varietà linguistiche lo statuto di scritto- precisa Vera Gheno-. Ciò comporta una grande libertà ortografica e sintattica nella costruzione del messaggio (‘l’importante è che si capisca’, si difendono molti). Ma anche altrettanta libertà nei contenuti. Ci si permette di scrivere cose che forse sarebbe meglio non mettere per iscritto. Nonostante la sensazione di volatilità, ciò che digitiamo in rete ha non solo una vita lunghissima, ma anche un’altissima e facilissima replicabilità. Sotto forma di inoltro oppure di screenshot. Insomma, digitata manent”.