Il diritto al tempo libero e alle vacanze sia garantito a tutti

Il diritto al tempo libero e alle vacanze, pur rappresentando un aspetto fondamentale del benessere dei singoli cittadini e dei gruppi sociali, per le persone con disabilità e i loro familiari caregiver, purtroppo, è ancora un obiettivo difficile da raggiungere. In particolare, la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, all’articolo 30, evidenzia il diritto delle persone con fragilità alla partecipazione, su base di egualitaria, alle attività ricreative, allo sport e al tempo libero. Tutto ciò, quindi, presuppone l’abbattimento delle barriere, sociali e architettoniche, che impediscono l’accesso a queste attività: dobbiamo garantire a tutti il diritto allo svago, vincere le sfide per la sua realizzazione e attuare le iniziative necessarie per garantirne l’accessibilità universale.

Le istituzioni e le associazioni però, al fine di garantire pienamente questo diritto inalienabile alle persone con disabilità, devono impegnarsi senza riserve per varare politiche sempre più inclusive, in grado di dare vita a luoghi di vacanza e mezzi di trasporto pubblico totalmente privi di ostacoli. Inoltre, last but not least, nelle diverse località di soggiorno estivo, devono essere garantiti tutti i servizi sanitari e gli ausili di cui, coloro che sono affetti da determinate patologie, hanno bisogno. Se saremo in grado di raggiungere questi obiettivi di civiltà, potremo dire, con fierezza, di aver attuato i principi più profondi della democrazia. Non possiamo più attendere, è tempo di agire.